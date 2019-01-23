Цимбалюк: Россия – это страна агрессор и угроза для Украины

Россия является и еще долго будет представлять реальную и серьезную угрозу независимости и суверенитету Украины.

Граждане Украины должны воспринимать Россию как страну-агрессора и серьезную угрозу. Собственный корреспондент агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк рассказал об этом в эфире телеканала «Прямий», фрагмент из которого опубликован на YouTube-канале «POLITua».

«Самое главное, как мы должны, как граждане Украины должны воспринимать Россию как страна-агрессор и как угрозу», – заявил Цимбалюк.

Собкор «УНИАН» подчеркивает, что угроза со стороны России никуда не делась и остается серьезной. Для того, что бы убедится в этом, достаточно послушать заявления российских высокопоставленных лиц.

«И президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, на протяжении последних трех месяцев заявляли, что если Украина попробует освободить Донбасс, то Россия – лишит Украину государственности», – подчеркнул Цимбалюк.

Несмотря на все российские заявления о «братских народах», в России не остановятся перед уничтожением государственного суверенитета и лишения Украины независимости. Цимбалюк подчеркивает, что последние пять лет убедительно это доказывают.

«Украинско-Российское обозрение»