Россия не будет играть по правилам после постройки «Северного потока-2», – Климпуш-Цинцадзе

В ЕС фактически игнорируют аргументы Украины, Польши и стран Балтии, выступающих против строительства газопровода «Северного потока-2».

Украина не видит готовности остановить строительство «Северного потока-2» в европейских столицах, и это будет иметь ужасные последствия. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила об этом во время участия в панельной дискуссии Украинского дома в Давосе, сообщает «Укринформ».

«Я боюсь, что «Северный поток-2» будет построен. К сожалению, аргументы Украины, Польши, стран Балтии не воспринимаются в других столицах. Жаль, что даже предложение Европейской комиссии применять для подводных газопроводов такие же правила, как сейчас применяются для сухопутных, не одобряет Европейский совет», – сообщила Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что благодарна Соединенным Штатам за их четкую позицию о недопустимости осуществления российского проекта, однако указала, что признаков, что эта позиция способна привести к приостановке его построения, пока нет.

«Вопрос в том, когда он будет построен. И удастся в процессе его воплощения достичь с Россией и ЕС соглашения о транзите через Украину. Если транзита не будет – это будет прямым приглашением Российской Федерации к еще одному полномасштабному вооруженному нападению на Украину», – сказала вице-премьер.

По ее словам, понимая угрозы, Украина согласилась на трехсторонние переговоры с ЕС и Россией, раунд которых состоялся в понедельник, 21 января. Россия заявила, что правила ЕС не распространяются на Украину. Хотя и ЕС, и Украина настаивают именно на таком подходе.

«Я думаю, главное, что мы услышали вчера в этих переговорах – что Россия будет готова их продолжить только после мая. Это свидетельствует о том, что Россия имеет большие надежды на президентские выборы в Украине. Думаю, всем надо очень-очень серьезно воспринять этот сигнал», – рассказала она.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что РФ стремится получить президента, с которым можно будет договориться на российских условиях. И даже вернувшись к столу переговоров в мае, она будет готова говорить лишь о продлении десятилетнего контракта, срок которого сейчас истекает.

«Все это означает, к сожалению, что Российская Федерация не собирается честно играть по правилам после построения Северного потока-2, и она будет использовать его как рычаг воздействия против Европы, так как использовала вопрос газа десятилетиями против Украины. Это должно отрезвить наших коллег в ЕС», – пояснила она.

Климпуш-Цинцадзе призвала европейских партнеров осознать угрозы сейчас, пока проект еще не построен, и пока еще не поздно.

«Укринформ»