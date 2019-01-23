Вопрос Крыма погубил российскую оппозицию, – Цимбалюк

Россияне выработали свой критерий определения «врагов», по ответу на тестовый украинский вопрос «Чей Крым?». Они не собираются возвращать Крым.

Вопрос – «Чей Крым?» – до сих остается важным тестом на адекватность россиян. Собственный корреспондент агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк рассказал об этом в эфире телеканала «Прямий», фрагмент из которого опубликован на YouTube-канале «POLITua».

Цимбалюк отметил, что часто использует этот вопрос для определения адекватности российского собеседника, его понимания российского преступления против украинского суверенитета и международного права. Собкор «УНИАН» отметил одно важное наблюдение, что даже россияне, признающие украинский суверенитет над оккупированным полуостровом, не готовы расстаться с украденным в результате разбойной агрессии кремлевских властей против Украины.

«Крым украинский, но мы его не отдадим!», – процитировал Цимбалюк один из типичных российских ответов на вопрос – «Чей Крым?».

История с оккупацией и аннексией Крыма, – отмечает Роман Цимбалюк – полностью изменила сознание и восприятие действительности у россиян и демонстрирует полный и всеобщий правовой нигилизм. В России в итоге выработался критерий определения «врага»: если человек считает Крым суверенной украинской территорией, то он автоматически попадает в стан врагов России, если же наоборот – то в пропутинский стан.

«Так называемая российская оппозиция, которая пытается юлить, – фактически пропала. Казалось, исключительно вопрос международной политики их раскатал», – отметил Цимбалюк, говоря о позиции российских оппозиционных сил по вопросу оккупации Крыма.

Этот подход юлящих российских оппозиционных сил фактически погубил саму оппозицию как реальную политическую силу в России. Вместо того, чтобы признать преступление против украинского суверенитета и международного права, они ищут «компромиссные» решения, по обыкновению пытаясь усидеть на двух стульях.

«Украинско-Российское обозрение»