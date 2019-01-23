Спецпрокурор Мюллер заинтересовался связями Трампа с Национальной стрелковой ассоциацией

Следователям любопытно узнать о том, как Трамп впервые установил отношения с ассоциацией и при каких обстоятельствах он выступил на собрании группы в 2015 году.

Команда специального прокурора Роберта Мюллера изучает какие были отношения у членов штаба Дональда Трампа с Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) во время президентской избирательной кампании в США 2016 года, об этом рассказал один из бывших помощников кампании Трампа Сэм Нунберг телеканалу «CNN».

«Когда меня допросили в офисе специального прокурора, меня спросили о кампании Трампа и наших отношениях с NRA», – сказал Нунберг.

Следователям любопытно узнать больше о том, как Дональд Трамп и члены его команды впервые установили отношения с NRA и при каких обстоятельствах Трамп выступил на ежегодном собрании группы в 2015 году, всего за несколько месяцев до выдвижения своей кандидатуры на пост президента, сказал Нунберг.

Нунберга допросили в феврале 2018 года, и этот допрос стал первым, касающимся связей кампании Трампа с влиятельной группой по защите права на оружие.

Напомни, что российская шпионка Мария Бутина вышла на элитные круги США через контакты в Национальной стрелковой ассоциации.

«CNN»