Безумный мир в хаосе: Дерипаска против Рыбки, а Германия и Франция создают единую армию вне НАТО

Разворачивающийся в системный кризис берет новые высоты. Россия играет в этом деле роль «первой скрипки», задавая тон всемирной безумной какофонии хаоса.

Российскую фигуристку хотят наказать за честность, белорусскую проститутку спасло от олигарха внимание американских СМИ, а Франция и Германия начинают строить единую армию, пишет на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

1. Начать хочу с весьма показательной новости из России. Есть там такая фигуристка – Анастасия Шаботова. Ей всего 13 лет, но уже имеется довольно большая группа поклонников и фанатов.

Недавно она с ними общалась в Инстаграме в прямом эфире, отвечая на вопросы. Кто-то ее спросил, «как выступать стабильно?». Настя ответила, что для этого лишь надо пить много «правильного» допинга, и выразила уверенность, что именно так достигаются высокие результаты лидеров российского фигурного катания.

Эти ее заявления вызвали настоящее землетрясение в мире российского спорта, который еще до конца не отошел от допинговых скандалов на Олимпиаде 2014 года в Сочи. На Шаботову посыпались угрозы, а ее карьеру уже называют «завершенной».

И все только потому, что (фактически) ребенок назвал вещи своими именами. В России говорить правду – самое страшное преступление не только для журналистов, а для вообще всех людей.

2. Лидер российской оппозиции Алексей Навальный объявил, что в его распоряжение попали записи прослушки олигарха Олега Дерипаски и его приближенных. На этих записях слышно, как все они пытаются организовать максимально долгое тюремное заключение для Анастасии Вашукевич – белорусской проститутки Насти-Рыбки, которая случайно рассказала всему миру, как Дерипаска пытался вмешиваться в американские выборы в 2016 году. Из-за этой информации у олигарха возникли очень серьезные проблемы, за что он и хочет отомстить проститутке.

3. Кроме того, люди Навального подали в Следственный комитет документы с просьбой возбудить против Дерипаски уголовное дело за организацию работы передвижного борделя, вовлечение в проституцию, а также за дачу полиции взятки для возбуждения уголовного дела против ни в чем не виноватой (кроме запредельной глупости) Вашукевич. Сегодня, кстати, российский суд освободил ее из-под стражи.

Навальный связывает это с тем, что судьба Рыбки привлекла внимание ведущих инострнанных СМИ. Дерипаска просто испугался широкой огласки его роли в этой истории. Вообще, конечно, здорово: в России проститутка случайно оказалась намного честнее правительственных чиновников и олигархов. И за это ее чуть не отправили в ГУЛАГ на верную смерть.

4. Между тем, в судьбе самого Дерипаски тоже произошел интересный поворот. Газета The New York Times выяснила, что администрация Дональда Трампа сознательно и целенаправленно снимает с него и его компаний ранее введенные санкции. При этом заявления о том, что «Дерипаске станет хуже» или «Дерипаска потеряет контроль над своими компаниями» просто не соответствуют действительности.

Фактически Трамп помогает российскому олигарху избежать ответственности в США. Конечно, всем интересно, почему он это делает? Я думаю, потому, что именно Дерипаска был человеком, который от имени правительства РФ поддерживал с штабом Трампа связь в 2016 году. Можно сказать, что именно Дерипаска и привел к власти нынешнего президента США. Тот сейчас просто возвращает должок. Кстати, Вашукевич чуть не поплатилась как раз за вскрытие этой связи.

5. Еще один близкий друг Трампа из Москвы – бизнесмен азербайджанского происхождения Араз Агаларов. Он с Трампом организовывал конкурс Мисс Вселенная 2013 года в подмосковном Красногорске.

Он же, по мнению американских следователей, слишком тесно общался с Трампом во время президентских выборов. Сегодня его сын Амин Агаларов, работающий певцом, решил отменить свои концерты в США. Дело в том, что Агаларов-младший опасается встреч и неприятных бесед со специальным представителем Робертом Мюллером и его следователями. Мотивация очень убедительная!

6. МИД РФ сегодня объявил, что не соглашался на постоянное присутствие в Керченском проливе французских и немецких наблюдателей. По словам представителя ведомства, Москва не против пустить туда европейцев раз или два, но не готова позволить им основать там постоянный наблюдательный пост.

В Европе стали говорить о необходимости наблюдения за соблюдением международного морского права в этом проливе после нападения российских пограничников на украинские военные катера, которые по приказу из Киева пытались пройти из Черного в Азовское море. Корабли и их экипажи были захвачены в плен. Ответственность за это никто так и не понес.

7. Тем временем помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл уходит в отставку. В Госдепартаменте именно он занимался вопросами России и Украины. Причины, по которым он решил оставить этот пост, не сообщаются. Коллеги хвалят Митчелла за «огромную проделанную работу», но не уточняют, в чем именно она заключается. Если честно, то я никаких особенных улучшений не вижу.

8. Ну и последнее на сегодня: Франция и Германия сделали первый шаг к созданию собственной единой армии, которая не будет входить в структуру НАТО и подчиняться командованию Альянса. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подписали новый договор о дружбе и сотрудничестве двух стран, особое место в котором уделено именно сфере безопасности.

Немцы и французы понимают, что надежды на сильно верующих «скрепных» праворадикалов из Восточной Европы нет, Америка при Дональде Трампе тоже стала слишком ненадежной. Поэтому, они, похоже, и хеджируют риски, надеясь только на себя. В общем, правильно делают. От НАТО не отказываются, но на всякий случай готовят себе запасной аэродром.

Иван Яковина, «Новое Время»