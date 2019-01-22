Ягланд намерен перераспределить полномочия Совета Европы, что бы вернуть Россию в ПАСЕ

Ягланд так же заявил о подготовке обновленного бюджета без денег РФ, отметив, что речь может идти о подготовке к прекращению работы РФ в организации.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд официально инициирует работу над изменениями в устав Совета Европы, чтобы разрешить кризис с участием России в работе СЕ и с российскими неплатежами. Он заявил об этом, выступая перед депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает собственный корреспондент «Европейской Правды» из Страсбурга .

Как сообщает «Европейская Правда», Ягланд заявил о подготовке обновленного бюджета без денег РФ, отметив, что речь может идти о подготовке к прекращению работы РФ в организации. Вместе с тем генсек не теряет надежды на возвращение России в ПАСЕ и ее полноценное участие в работе Совета Европы.

«Пока мы готовимся к худшему – мы также должны пытаться достичь лучшего и преодолеть кризис», – пояснил он.

Путем к преодолению кризиса Ягланд считает внесение изменений в устав организации.

«Нужно собраться вместе Комитету министров и ПАСЕ и уточнить правила и распределение полномочий между этим органами. Это может открыть путь к преодолению кризиса… Очень надеюсь, что два уставных органа соберутся и сделают это вместе. Будет большим подарком для всех нас, если это произойдет», – заявил он.

Ягланд не уточнил суть возможных изменений в устав, но упомянул, что речь идет о санкциях против России. Ранее звучала идея о том, чтобы запретить накладывать санкции на государства-члены в рамках ассамблеи.

Ягланд также выразил уверенность в том, что выход России из СЕ будет иметь негативные последствия.

«Это будет очень-очень-очень плохо для Европы. Начнется что-то неизвестное», – пояснил генсек.

Напомним, в Госдуме решили не направлять делегацию России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в 2019 году. Также Россия уже отказалась платить свой взнос в Совет Европы в 2019 году.

Ранее в ПАСЕ ограничили объем санкций, которые могут быть наложены на россиян. В случае возобновления санкций против делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы они не могут быть лишены права голоса на выборах судей ЕСПЧ, генсека СЕ и других руководителей организации.

«Европейская Правда»