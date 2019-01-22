Трампокалипсис в США. Какие выгоды из «шатдуна» надеется извлечь Путин?

Безопасность американских аэропортов вскоре может оказаться под угрозой: из-за так называемого «шатдауна» с каждым днем все меньше сотрудников Управления транспортной безопасности выходит на работу.

Так в воскресенье отсутствовал уже каждый десятый, сообщили в ведомстве. Американский «шатдаун», то есть временное прекращение работы правительства, длится уже более месяца. Конгресс до сих пор не может согласовать бюджет США на этот год, так как демократы выступают против выделения денег на идею Трампа — строительство стены на границе с Мексикой. Обозреватель «КоммерсантЪ» Максим Юсин задумался о том, к каким последствиям для США и для других стран, в первую очередь России, это может привести.

Шатдаун в Соединенных Штатах, самый долгий в истории страны, стал своеобразным символом нынешнего беспрецедентного кризиса, когда противостояние команды Дональда Трампа и демократов в значительной степени парализовало всю политическую систему государства.

Наибольшую тревогу при этом вызывает то, что ни одна из сторон, похоже, не готова к компромиссу и сознательно загоняет ситуацию в тупик. Демократы категорически отказываются вносить в бюджет графу, предусматривающую выделение более $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, на чем настаивает президент.

Трамп, в свою очередь, не собирается отменять шатдаун, из-за которого сотни тысяч госслужащих уже более месяца не получают зарплату. Демократы обвиняют главу государства в шантаже, но при этом отказываются от диалога с ним, называя в качестве обязательного предварительного условия каких-либо переговоров отмену шатдауна. Но для Трампа такой вариант станет капитуляцией и потерей лица.

Обе стороны внимательно следят за результатами опросов общественного мнения, пытаясь понять, на кого американцы возлагают основную вину за нынешний кризис. Пока в этом смысле президент проигрывает — большинство опрошенных считают, что в тупик ситуацию заводят именно его действия.

Кризис вокруг шатдауна стал наглядной иллюстрацией и печальным предзнаменованием того, во что может превратиться американская политическая жизнь в ближайшие два года, когда республиканский президент будет вынужден сосуществовать с Конгрессом, нижнюю палату которого контролируют его оппоненты-демократы. И не просто оппоненты, а бескомпромиссные и беспощадные противники, главная цель которых — не допустить, чтобы внесистемный президент смог переизбраться в ноябре 2020 года.

Какой будет тактика демократов, чтобы этого добиться, можно сделать вывод уже сейчас — это будет тактика тысячи булавочных уколов, дестабилизирующих президента, создающих у избирателя устойчивую ассоциацию Трампа с хаосом, безответственностью и постоянными скандалами. Государственная машина при этом останется полупарализованной.

И международным партнерам Соединенных Штатов, по-видимому, надо проститься с последними иллюзиями (если у кого-то они еще остаются), что в предстоящие два года Вашингтон будет проводить четкую, ответственную, последовательную, предсказуемую линию. В жертву внутриполитическому конфликту будет принесено все, в том числе внешняя политика.

Какие перспективы это сулит Москве? С одной стороны, может сложиться впечатление, что открывается определенное окно возможностей.

Во-первых, пока демократы ожесточенно сражаются с Трампом, пока страна преодолевает последствия шатдауна, пока политики спорят о проблеме нелегальных мигрантов, Конгрессу не до России, не до введения новой волны санкций.

Во-вторых, два года хаотичного, эмоционального, порой безответственного поведения Вашингтона еще в большей степени подорвут его международный авторитет, усилят разброд и шатания среди союзников США, уже и так дезориентированных постоянными экспромтами администрации Трампа и его твитами.

Но, с другой стороны, рано или поздно отношения двух ядерных сверхдержав все равно будет необходимо восстанавливать. То состояние, в котором они находятся сейчас, слишком опасно для всего мира и, в первую очередь, для них самих. В этом смысле каждый потерянный месяц стоит очень дорого. А потеряны будут, судя по всему, не месяцы, а как минимум два года, до следующих президентских выборов.

Никто не знает, сколько кризисов может за это время вспыхнуть в многочисленных горячих точках, поставив Москву и Вашингтон на грань прямого военного столкновения.

А в кризисной ситуации гораздо лучше иметь дело со стабильным, адекватным, здравомыслящим партнером, шаги которого можно предвидеть. Но, увы, такая перспектива в ближайшие два года не вырисовывается. И Москве, и всему миру придется общаться с той политической элитой Соединенных Штатов, за междоусобной борьбой которой мы в эти дни имеем сомнительное удовольствие наблюдать.

Максим Юсин, «КоммерсантЪ FM»