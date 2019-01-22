Долги Чечни за газ: «Газпром» настаивает на своем исключительном праве определять «нереальность взыскания»

В Чечне продолжает развиваться скандал, связанный со списанием долгов за газ жителям Чечни.

Министр Чечни по национальной политике, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что республика имеет право на «списание безнадежных долгов», поскольку пережила две военные кампании. «Газпром» в ответ заявил, что в неплатежах виновата не война, а «низкая платежная дисциплина», а Генеральная прокуратура РФ не согласилась с решением суда о долгах и поручила прокурору Чечни поддержать «Газпром» в споре, сообщает телеканал «Настоящее Время».

Позиция Чечни

«Никаких суперправ по отношению к федеральному центру у республики нет. Но учитывая специфику нашего региона, а именно прошедшие войны, когда этим газом практически никто не пользовался, прокуратура сделала такой шаг – правильный и отвечающий интересам чеченского народа», – заявил 22 января Джамбулат Умаров. Он отдельно подчеркнул, что регион не должен оплачивать «задолженность, которая накопилась за время боевых действий».

«Если есть необходимость и обоснования, пусть другие регионы последуют [нашему] примеру. Пишите, обращайтесь в суд и прокуратуру, это ваше право», – сказал министр.

Первая чеченская война продолжалась в республике с 11 декабря 1994 года по 31 августа 1996 года, при этом военное положение действовало с 1991 года. Война закончилась Хасавюртовскими соглашениями и полным выводом российских войск из Чечни.

Вторая чеченская война продолжалась с 1999 по 2000 год. После нее во главе прокремлевской администрации Чечни встал бывший сторонник сепаратистов, главный муфтий Чечни Ахмат Кадыров, а Россия начала перечислять в республику трансферы для восстановления инфраструктуры и массового строительства.

Заводской районный суд Грозного 17 января постановил списать долги населения Чечни за газ в размере 9 млрд рублей «как безнадежные к взысканию» по иску прокуратуры Чечни. Прокуратура Чечни в качестве обоснования для этого решения заявила, что требования оплатить коммунальные долги «создавали социальную напряженность».

Позиция «Газпрома»

«Газпром» не согласился с этим решением и заявил, что будет его обжаловать. В компании заявили, что принятое чеченским судом решение «противоречит действующим нормам права и будет воспринято добросовестными плательщиками, как несправедливое», – заявил зампредправления ПАО «Газпром» Валерий Голубев.

«Принятое судом первой инстанции решение противоречит действующим нормам права. Решение о списании задолженности будет воспринято добросовестными плательщиками, которых абсолютное большинство, как несправедливость по отношению к ним», – подчеркнул он.

«Период возникновения задолженности, о которой идет речь, не связан с периодом военных действий на территории республики, как это звучало в ряде комментариев. Долги возникли в связи с низкой платежной дисциплиной населения», – отдельно заявил Голубев.

Позиция Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура РФ также не согласилась с решением суда о списании долгов и поручила прокурору Чечни поддержать жалобу «Газпром Межрегионгаза» в этом споре.

Ведомство, как и «Газпром», настаивает, что задолженность подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания. Но эта «нереальность взыскания» определяется самостоятельно хозяйствующим субъектом, то есть «Газпромом», а не властями региона.

Также Генпрокуратура обратила внимание прокурора Чеченской республики «на недопустимость» вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций и начала в его отношении служебную проверку.

После решения чеченского суда власти сразу нескольких российских регионов (Чувашии, Башкирии, Рязанской и Смоленской областей) также попросили списать их жителям долги за газ. В компании на эти требования никак не отреагировали.

«Настоящее Время»