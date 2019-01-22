Активные люди сами строят стратегии безопасности и защищают свою жизнь, – Бабченко

Право человека на самооборону – священно. Особенно это актуально в реалиях российской криминально-политической системе.

В центре Москвы мужчина расстрелял своих похитителей. Преступники похитили мужчину и отвезли к его дому, требуя, чтобы он отдал им 20 миллионов рублей, – об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Однако там он смог вырваться и сесть в свой бронированный Mercedes-Benz Gelandewagen, откуда открыл огонь по похитителям из пистолета. После чего начал таранить автомобиль преступников, из-за чего один из них оказался зажат в машине.

Активные люди, которые все понимают, сами строят стратегии своей безопасности и сами защищают свою жизнь. Вот молодец мужик.

В центре Москвы мужчина расстрелял своих похитителей. Преступники похитили мужчину и отвезли к его дому, требуя, чтобы… Опубліковано Аркадієм Бабченком Вівторок, 22 січня 2019 р.

Кем бы он ни был – хоть бандюком – вот молодец и всё. Забил на все запреты, купил ствол, использовал его и остался живой. А был бы законопослушный и надеялся на милицию – был бы мертвый.

Ну и как всегда. В тысячный раз:

– Право человека на самооборону священно;

– Короктоствол должен быть разрешен;

– Пусть лучше двенадцать судят, чем шестеро несут.

Аркадий Бабченко, Facebook