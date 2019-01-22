В плену беспомощности. Почему украинских моряков еще долго не смогут вызволить из тюрьмы в России?

В ситуации с захваченными 25 ноября возле Керченского пролива украинскими военнослужащими позиции сторон конфликта выкристаллизовались.

Россияне, осознав ритуальный характер международной реакции на события в Черном море и зафиксировав отказ Украины от усиления формализации конфликта, будут максимально долго удерживать военнопленных в качестве «подсудимых», а затем «осужденных». Киев в очередной раз продемонстрировал свою склонность переводить вопросы обороны из плоскости вооруженного нападения в рамки юридических дискуссий, пишет на страницах «Фокуса» научный консультант адвокатского объединения Barristers Борис Бабин.

Это позволит Кремлю, во-первых, сохранять политический дискурс «отсутствия межгосударственного конфликта», а во-вторых, расширять (в рамках информационной войны) пантеон «извечного траура и беспомощности» украинского народа. Добавляя туда новых и новых героев, для освобождения которых общество и власть, кажется, не могут ничего сделать.

Кроме того, РФ может предоставить (или уже предоставила) неформальные гарантии странам, заинтересованным в продолжении торгового судоходства через Керченский пролив. Конечно же, на условиях оккупанта. Это в разы снизит реальный уровень пресловутой «обеспокоенности» наших зарубежных партнеров и фактически оставит Украину наедине с врагом.

Киев в очередной раз продемонстрировал свою склонность переводить вопросы обороны из плоскости вооруженного нападения в рамки юридических дискуссий в Европейском суде по правам человека, Международном уголовном суде и других важных институтах. Спору нет, такие дискуссии могут стать поводом для написания новых глав учебников по международному праву.

Но дискуссии не приведут к освобождению пленных и не очистят украинское море от оккупантов

Моря освобождают только силой (или эффективностью) оружия.

Что касается очевидных, казалось бы, для любой страны и любого политического режима форм немедленного реагирования на инцидент, то пока, как обычно, имеем лишь активную имитацию бурного беспокойства.

Хотя на самом деле необходим уход от советской кадровой политики в отношении руководителей ВМС и Госпогранслужбы, существенное материально-техническое усиление этих ведомств, новые реальные санкции против ключевых экономических структур РФ, в том числе транспортных, прекращение с Россией транспортного сообщения, расторжение дипломатических отношений и договоров об «общем Азовском море».

Кроме того, должен последовать принудительный для бенефициаров вывод украинского бизнеса из Крыма и интенсификация пополнения «обменного фонда» задержанных коллаборационистов и российских комбатантов на востоке Украины.

Вместо всего этого мы проводим совещания, принимаем решения, даем поручения, издаем директивы и производим кипу бумаг. Старательно избегая при этом малейших изменений в реальной жизни приморских регионов, система управления в которых стремительно деградирует и переходит из «развитого феодализма» в родоплеменной уклад.

В этой уже традиционной ситуации удивляет выдержка и стойкость военнопленных. Приятно поражают и защитники моряков, и многочисленные активисты, и общественные инициативы.

Политики же, тщательно и поочередно обнимающие родственников пленных в преддверии длительного президентско-парламентского избирательного марафона, не удивляют, увы, ничем.

Катастрофически мало с 2014 года изменилось в отношении госструктур к хроническому конфликту на море, которого для многих из них «нет». А вот агрессор набирает темп в собственных посягательствах, и те руководители, что пока не могут (или не хотят) разглядеть с Печерских холмов морской горизонт, рано или поздно будут вынуждены в упор разглядывать российских «миротворцев».

Борис Бабин, «Фокуса»