В России пытались угнать самолет в Афганистан

Гражданин России, пытавшийся захватить самолет, ранее неоднократно задерживался за административные нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии.

Пассажир внутреннего российского авиарейса Сургут – Москва во время полета потребовал направить самолет в Афганистан, из-за чего экипаж совершил экстренную посадку, сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Предварительно, мужчина может быть психически нездоров», – сказал собеседник агентства.

По его словам, 41-летний гражданин России ранее неоднократно задерживался за административные нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии.

В транспортной прокуратуре Сургута агентству сообщили, что в настоящее время проверяется информация о том, что произошло.

По данным РИА «Новости», виновника нештатной посадки зовут Павел, во время взлета самолета в Сургуте он занимал место 14А.

Рейс вылетел из Сургута в 13.00 по местному времени и должен был приземлиться в московском «Шереметьево» в 19.30 по московскому времени.

На данный момент самолет уже приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска.

Об этом также свидетельствуют данные сервиса Flight Radar.

Позже «Интерфакс» сообщил, ссылаясь на источник, что россиянина, который требовал лететь за границу, якобы задержали без оружия.

Однако в Национальном антитеррористическом комитете сказали, что нарушитель все еще находится на борту самолета.

Впоследствии, Следственный комитет России сообщил, что открыто уголовное производство за «угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия».

Российские правоохранители говорят, что задержали пассажира, который был в состоянии опьянения. Во время полета мужчина угрожал, что у него есть оружие, попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс.

Мужчина ранее судимый за порчу имущества.

«Интерфакс»