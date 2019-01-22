Двое раненых моряков заканчивают реабилитацию, – московский омбудсмен Потяева

Третий военнопленный, Василий Сорока, еще продолжает лечение.

Двое раненых военнопленных украинских моряков – Андрей Артеменко и Андрей Эйдер – заканчивают реабилитацию и могут быть отправлены в СИЗО «Лефортово». Об этом сегодня сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, сообщают РИА «Новости».

Потяева уточнила, что третий раненный – Василий Сорока – почти выздоровел, он продолжает лечение.

«У Артеменко, который был ранен в руку, – полное восстановление, он получает последние процедуры по реабилитации. В принципе, он здоров, его ничего не тревожит, у него ничего не болит», – сказала омбудсмен.

Второй моряк – Андрей Эйдер, который был с тяжелыми ранениями в обе ноги и не мог передвигаться, сейчас также чувствует себя хорошо. «С него сняты все шины, убраны костыли, он ходит самостоятельно, делает зарядку. Раны затянулись, вся двигательная активность восстановлена. Никаких жалоб на состояние здоровья нет», – пояснила Потяева.

У третьего моряка – Василия Сороки, у которого было тяжелое ранение в руку, рана затянулась, гипс снят, однако рука остается припухшей, уточнила она. «Ему купили эспандер, он занимается и получает все необходимое под контролем врача. Ему делают ванночки и перевязки. Где-то на 80% он выздоровел, еще 20% должна быть реабилитация по ЛФК», – сказала Потяева.

Омбудсмен уточнила, что у всех троих моряков открыты лицевые счета, они имеют возможность делать заказы в интернет-магазине СИЗО. Она также добавила, что все моряки получили письма и поздравительные открытки от родственников к Новому году, которые она лично передала в «Лефортово» и в «Матросскую тишину».

По данным правозащитников, реабилитация Василия Сороки не идет по плану, раненая рука плохо заживает, так как в ней остались осколки.

«Раненая рука так и не восстанавливается. Болит. Отек не спал. Остались осколки», – написал адвокат раненого украинского моряка Василия Сороки Сергей Бадамшин в Facebook.

Был сегодня у Сороки Василия, как раз после визита уполномоченной по правам московского человека Потяевой, которая… Опубліковано Serg Badamshin Вівторок, 22 січня 2019 р.

По его словам, несмотря на неоднократные обращения не рекомендации по реабилитации и восстановлению, медицинская документация о состоянии здоровья Василия Сороки до сих пор не предоставлена.

«Требуется обследование, решение вопроса по операции и реабилитации», – добавил адвокат.

27-летний офицер Службы безопасности Украины Василий Сорока получил тяжелые ранения во время захвата Россией кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

РИА «Новости»