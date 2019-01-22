В России разбился стратегический бомбардировщик

Из четырех человек экипажа, по предварительным данным, выжили командир и штурман.
При посадке на военный аэродром в Мурманской области России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3, сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск», – рассказал собеседник агентства.
По его словам, из экипажа, по предварительным данным, выжили командир и штурман.
«По предварительной информации, командир и штурман остались живы… Экипаж этого самолета состоит из четырех человек – командир, помощник командира, штурман и оператор», – сказал источник.
Ту-22М3 с экипажем из четырех человек предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км/ч, дальность полета – 7 тыс. км.
Напомним, ранее, 18 января, на Дальнем Востоке столкнулись два российских военных самолета Су-34.
«ТАСС»