В России разбился стратегический бомбардировщик

Из четырех человек экипажа, по предварительным данным, выжили командир и штурман.

При посадке на военный аэродром в Мурманской области России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3, сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, из экипажа, по предварительным данным, выжили командир и штурман.

«По предварительной информации, командир и штурман остались живы… Экипаж этого самолета состоит из четырех человек – командир, помощник командира, штурман и оператор», – сказал источник.

Ту-22М3 с экипажем из четырех человек предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км/ч, дальность полета – 7 тыс. км.

Напомним, ранее, 18 января, на Дальнем Востоке столкнулись два российских военных самолета Су-34.

«ТАСС»