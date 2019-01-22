Окопная война и новые провокации от «гибридов» на Донбассе

Ситуация вынужденного перемирия и нарастание усталости от окопной войны на линии соприкосновения на Донбассе приводит к целому ряду событий, которые по большей части имеют пропагандистское наполнение.

На этой неделе информационными ресурсами, близкими к «властям», объявлено о якобы очередном возможном обострении со стороны ВСУ. На фоне этого с 22 по 25 января, – пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов, – российские кураторы оккупированных территорий Донецкой области решили провести «командно-штабные учения по действиям органов управления и сил по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Все бы ничего – такие учения в «ЛДНР» проводятся довольно регулярно, так как позволяют держать население в постоянном напряжении, однако в этот раз заявлено участие также «сил и средств Управления Народной милиции и МВД «ДНР». А это уже совсем другой уровень, который позволяет говорить о том, что вполне вероятна на этом фоне довольно серьезная провокация.

Что именно это может быть – подрыв «Стирола» или еще какого-то опасного для экологии производства, – пока решительно непонятно. Однако в процессе учений планируют отработать «вопросы эвакуации населения из зоны чрезвычайно ситуации, развертывание пунктов временного размещения пострадавших, обеспечение их предметами первой необходимости, оказания психологической помощи».

И еще. За последние несколько дней участились информационные вбросы со стороны боевиков, что не может не быть «звоночком» для резкого ухудшения ситуации на фронте. Несмотря на плохую погоду и невозможность активно воевать, политическая ситуация в Украине (я имею ввиду разворачивание предвыборной кампании основных пророссийских кандидатов в президенты Украины) заставляет Москву «дергать за веревочки».

Особенно во вбросе фейков усердствует «пресс-служба управления народной милиции «ДНР» в лице ее «начальника» Даниила Безсонова (куда дели старого проверенного кадра Басурина, пока неясно, может, еще не отошел от отмечания новогодних праздников). Итак, буквально на днях этот Безсонов придумал очередной прикол.

Он стоит того, чтобы привести его достаточно полно: «В последнее время отмечается активизация разведывательных подразделений и подразделений специального назначения противника на севере от Донецка. Вчера очередная группа украинских диверсантов вновь потерпела фиаско, так и не приступив к выполнению задач. Это произошло 20 января, когда четверо украинских военнослужащих из 131-го отдельного разведывательного батальона на автомобиле выехали на территорию, заминированную саперами 93-й бригады ВСУ».

То есть даже если судить из этого сообщения, никакого подрыва не было в принципе, и эту историю Безсонов придумал вечером под рюмку чая. Другого объяснения столь нелепому сообщению у меня просто нет.

Или еще более непонятная история с пропавшим без вести военнослужащим 58-й отдельной мотопехотной бригады Станиславом Панченко. По официальным данным, он пропал без вести в ночь на пятницу, 18 января. По данным пресс-службы бригады, он нес службу на опорном пункте, когда покинул дислокацию вместе с оружием. Предварительной причиной ухода стали «проблемы в семье».

Однако дальше – сплошные непонятки. 21 января появляется фото и видео от боевиков с парнем. Причем все выглядит с их подачи достаточно стандартно в русле карикатурного образа украинского военнослужащего, которого они рисуют в подконтрольных себе СМИ. Причем боец имеет наколки в виде стилизованной свастики и мало того в свое время прошел подготовку в «Национальном Корпусе».

Реально Станислав родился и жил в Полтаве, учился в местном училище, после чего присоединился к местной ячейке «Национального корпуса» и вскоре пошел на обучение в учебном центре «Десна», откуда направился на фронт. Был оператором-наводчиком боевой машины пехоты.

То, что боевики смакуют как «признак титульной нации», а именно подготовку в «Нацкорпусе» как раз и смущает в этом случае. Давно известно, что в рядах этой организации находятся достаточно идейная молодежь, для которых попадание в плен является чем-то запредельным. Так как хорошо известно, как россияне и коллаборанты относятся к таким пленным.

И еще – если наш боец попал в плен к ним еще 18-го числа, то почему фото и видео всплыло только через три дня? Явно проводили какие-то «воспитательные беседы» и в конце концов сломили молодого паренька. А уже появилось видео, где он оговаривает себя, рассказывая разные небылицы типа он и судимый за наркотики, и обкурился, и решил пойти убить сепара и попал в плен.

В принципе это нормальное поведение военнопленного – говорить то, что от него требует враги. А то, что это все придумано, сомнений нет – слишком уж отрицательный образ получается в итоге – точно как для картинки в российских СМИ.

Тем более что российские кураторы поднаторели в снимании подобного видео. Так, буквально в начале месяца на Донбассе пропал с оружием боец 128-й горно-штурмовой бригады Андрей Качинский. И уже вскоре боевики «ДНР» опубликовали видео, на котором заставляли его признаваться в «диверсиях», которые он якобы хотел совершить.

Вполне вероятно, что мы являемся свидетелями достаточно неуклюже проведенной операции российских спецслужб, которые, скорее всего, для создания картинки в СМИ похитили украинского солдата и теперь представляют это в нужном для себя ракурсе. По крайней мере, сейчас складывается именно такое впечатление. Какое развитие получит история – поживем, увидим.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»