Катастрофа в Черном море: связано ли это с Керченским проливом и Азовским морем?

Черноморская «Тортуга» – широко известная в морском бизнесе нелегальная рейдовая перевалка за пределами морских границ.

Четырнадцать человек погибли при пожаре на судах «Маэстро» и «Канди» в районе Керченского пролива, сообщают российские масс-медиа. Обстоятельства произошедшего разбирает на своей странице в Facebook глава наблюдательного совета «Майдан закордонних справ», эксперт по вопросам Крыма, главный редактор издания «BlackSeaNews» Андрей Клименко

Напомним, что известно о случившейся в Черном море трагедии на сегодняшний день.

Таким образом, кроме погибших, остается неизвестной судьба 6-ти человек из 32. 12 спасены. Спасенных моряков с двух горящих судов, а также тела погибших доставляют в Керчь. Ночью сделать это не удалось из-за штормовой погоды. Операция переведена из спасательной в поисковую.

По состоянию на утро вторника пожар еще не потушен и горение судов продолжалось. По предварительным данным, пожар произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое.

Суда «Маэстро» и «Канди» выходили из порта Темрюк на Кубани, об этом сообщил начльник морпорта Михаил Мигда. Якорная стоянка, на которой находились суда, была нелегальной. Судна перевозили сжиженный газ. Оба парохода выходили из Темрюка. Один в середине месяца (декабря 2018 года), другой – 20 января.

Что произошло на самом деле произошло в районе Керчи?

Где?

Это не Керченский пролив. Это довольно далеко от него. Это Черное море, нейтральные воды. 15 миль к югу, примерно 28 км.

Это широко известная в морском бизнесе нелегальная (неофициальная), но очень большая рейдовая перевалка за пределами морских границ. Иногда моряки зовут ее «Тортуга», в этом районе «дикой» перевалки весной 2017 затонул турецкий сухогруз «Герои Арсенала».

Кто?

Взрыв произошел на двух турецких танкерах-газовозах (Lpg Tanker) — «Candy» (ex «Venice», «Green Energy») И «Maestro» (ex «Green Light»). Сейчас они под флагом Танзании, а владелец где-то на островах. На самом деле реальный владелец там был глубоко спрятан, но американцы его раскопали – турецкая «Milenyum Denizcilik Gemi», и на них нигде пробы ставить.

Про чергову морську катастрофу в Чорному морі (звертаємо увагу ЗМІ — у Моніторингової групи "Майдану закордонних справ",… Опубліковано Andrii Klymenko Понеділок, 21 січня 2019 р.

С весны 2015 они в сирийском санкционном списке США и в нашем «черном списке» – крымском.

Что там случилось?

Если говорят, что они стояли борт о борт – могли делать перекачку газа ship to ship. Зачем? – Не знаю. Это все равно, как сидеть на баллоне с пропаном и его поджигать. Это крайне опасные суда сами по себе.

Незаконная перевозкой газа из оккупированной Керчи

Оба промышляли незаконной перевозкой газа (Lpg) из оккупированной Керчи (см нашу табличку), в последнее время также с Темрюка. Возили его в Сирию и Ливан.

Связно ли это с Керченским проливом и Азовским морем?

Никакого отношения к ситуации в Азовском море и Керченском проливе это не имеет. Эти танкеры всегда пропускали через Керченский пролив в первую очередь. Скорее всего – не очень легальный бизнес.

Андрей Клименко, Facebook