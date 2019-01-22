Морозов: Путинизм в России – это очень надолго

Политолог так же подчеркнул, что в случае смены режима Россию ожидает политическая и экономическая катастрофа и страна погрузится в состояние начала 90-х годов.

В России не стоит ожидать смены политического режима, считает оппозиционный российский политолог Александр Морозов. Он рассказал об этом в интервью «Деловой Столице».

«Россия – большая, достаточно сильная и продвинутая страна. Но путинизм – это очень надолго. И даже уход Путина приведет к тому, что его преемники будут жить в эпохе путинизма», – подчеркнул Морозов.

Политолог подчеркнул, что рассчитывать, что в каком-то обозримом будущем Россия войдет в процесс движения к либеральной демократии, не приходится. Многие считают, – отмечает Морозов, – что в России в обозримом будущем вообще не будет никакой либеральной демократии. А будет политический режим с высокой степенью централизации власти.

«Если же Кремль не пойдет по пути этой деэскалации, то, конечно, неизбежностью станет политическая и экономическая катастрофа, которая затронет каждую российскую семью», – особо подчеркнул Морозов.

Политолог так же отметил, что 10 лет путинизма доведут Россию до состояния, при котором она медленно погрузится в состояние начала 90-х годов. Это когда очень слабо действуют основные институции власти и общества.

«Деловая Столица»