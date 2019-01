В конце января в Мариуполь приедут наблюдатели Европейской комиссии

Делегация планирует ознакомиться с фактами убытков порта Мариуполя из-за ситуации в Азовском море и осложнения прохода через Керченский пролив со стороны России.

Европейская комиссия 28-29 января направит в Мариуполь своих наблюдателей, сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

«Европейская комиссия направит экспертную миссию в Мариуполь 28-29 января», – написал журналист.

the European Commission will send a fact finding mission to #Mariupol on 28-29 January. #Ukraine #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 22, 2019