В конце января в Мариуполь приедут наблюдатели Европейской комиссии

Делегация планирует ознакомиться с фактами убытков порта Мариуполя из-за ситуации в Азовском море и осложнения прохода через Керченский пролив со стороны России.

Европейская комиссия 28-29 января направит в Мариуполь своих наблюдателей, сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

«Европейская комиссия направит экспертную миссию в Мариуполь 28-29 января», – написал журналист.

the European Commission will send a fact finding mission to #Mariupol on 28-29 January. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 22, 2019

Вероятно, делегация планирует ознакомиться с фактами убытков порта Мариуполя из-за ситуации в Азовском море и осложнения прохода через Керченский пролив со стороны Российской Федерации.

Ранее европейские министры не смогли попасть в Мариуполь из-за непогоды. В Украину 15 января приезжали главы МИД Литвы Линас Линкявичюс, Латвии Эдгарс Ринкевичс, Эстонии Свен Миксер и Польши Яцек Чапутович. Они планировали поездку в Мариуполь с целью ознакомления с социальной и экономической ситуацией, осложненной российской агрессией, в частности – с созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя.

25 ноября российские военные атаковали и захватили вместе с экипажами украинские катера, которые шли из Черного в Азовское море, но не были пропущены через Керченский пролив. После этого проход для судов, следующих в украинские порты в Азовском море, несколько дней был полностью заблокирован.

В декабре сообщалось, что из-за действий России грузопоток в портах Азова сократился в два раза.

«Украинско-Российское обозрение»