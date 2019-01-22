Россия накапливает в Крыму военную группировку для нанесения удара по Украине, – Морозов

Политолог так же подчеркнул, что для дестабилизации ситуации в Украине Кремль задействует свои подрывные силы имеющие такой опыт в странах Балтии, Молдове и самой Украине.

Россия готовит удар с территории Крыма и в этом сценарии обязательно будут задействованы кремлевские сценарии дестабилизации в Украине, считает оппозиционный российский политолог Александр Морозов. Он рассказал об этом в интервью «Деловой Столице».

«Сценарий дестабилизации блуждает в кремлевских кругах, во всяком случае, таких деятелей, как Константин Затулин, в кругах бывшего движения «Родина» или вокруг Александра Дугина. То есть вокруг тех кремлевских организаций, которые действуют за пределами РФ и у которых есть большой опыт подрывной деятельности в странах Балтии, Молдове и в Украине весь постсоветский период», – подчеркнул Морозов.

Политолог подчеркнул, что сейчас хорошо видно, что если Путин и его ближайшее окружение принимают решение, что якобы какие-то действия другой стороны являются провокационными и интерпретируются как основание для нападения, то они это могут совершить.

«Этот момент заставляет всех беспокоиться относительно операции в отношении обеспечения Крыма водой. Там нависает какой-то военный кулак, который явно готовится для броска», – особо подчеркнул Морозов.

Политолог так же отметил, что до 2014 года никто не мог бы подумать, что накапливание вооруженных сил и усиление военной группировки на территории Ростовской области может привести к удару по украинской территории.

«Деловая Столица»