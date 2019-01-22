Кремль не решится на новую военную операцию из-за автокефалии украинской церкви, – Морозов

Политолог уверен, что правительство Украины создало надежный заслон на пути дестабилизации ситуации в стране на религиозной почве.

Кремль не решится на эскалацию военной агрессии против Украины из автокефлии Православной церкви в Украине, считает оппозиционный российский политолог Александр Морозов. Он рассказал об этом в интервью «Деловой Столице».

«Я совершенно исключаю военное вмешательство по поводу автокефалии. Скорее следует ожидать военной операции Кремля по вопросу обеспечения Крыма водой.», – подчеркнул Морозов.

Политолог подчеркнул, что политический Кремль не будет идти на какие-то особые шаги в этом смысле. Украинское правительство предприняло меры, – отмечает Морозов, – во второй половине 18-го года для того, чтобы избежать самого неприятного, что может быть, – накапливание радикальных пророссийских активистов вокруг православных приходов.

«Приходы у митрополита Онуфрия останутся. Да, их статус изменится, но при этом у них есть долгая история и они вправе рассчитывать на защиту государства. Что, собственно говоря, и проговорено между Константинопольским патриархатом и президентом Украины. Это очень важные гарантии», – заявил политолог.

Морозов подчеркнул, что в самой Украине приходы Московского патриархата настроены достаточно лояльно в отношении государства. Сами эти приходы, – отмечает политолог, – не хотят становиться какими-то промосковскими или какими-то напоминающими донбасские структуры.

«Деловая Столица»