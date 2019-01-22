Число погибших в пожаре на судах в Керченском проливе возросло до четырнадцати человека

Пожар продолжается, остается неизвестной судьба еще шестерых человек находившихся на горящих в море судах.

Четырнадцать человек погибли при пожаре на судах «Маэстро» и «Канди» в районе Керченского пролива, сообщил российскому «ТАСС» источник в экстренных службах оккупированного Крыма.

«Четырнадцать погибших», – сказал собеседник агентства.

Таким образом, судьба 6-ти человек из 32 остается неизвестной. 12 спасены.

Операция переведена из спасательной в поисковую.

«По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых», – сказал представитель Росморречфлота.

По его словам, по состоянию на утро вторника пожар еще не потушен: «Горение продолжается».

Спасенных моряков с двух горящих судов, а также тела погибших доставляют в Керчь. Ночью сделать это не удалось из-за штормовой погоды.

«В 5 утра (4 утра по Киеву – ред.) буксир «Меркурий» принял на борт спасенных моряков и тела погибших, которые были подняты из воды, в ближайшее время они будут доставлены в Керчь», – сказал собеседник агентства.

Суда «Маэстро» и «Канди» выходили из порта Темрюк на Кубани, сообщил капитан морпорта Михаил Мигда.

По предварительным данным, пожар произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое.

Как уточнил «ТАСС» источник, якорная стоянка, на которой находились суда, была нелегальной. Судна перевозили сжиженный газ.

«Оба парохода выходили из Темрюка. Один в середине месяца (декабря 2018 года), другой – 20 января», – сказал собеседник агентства.

«ТАСС»