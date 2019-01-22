При новой дестабилизации ситуации в Украине Кремль может вернуться к проекту Новороссии, – Морозов

Политолог так же подчеркнул, что при определенной силе экономического кризиса какая-то часть Украины и часть населения на востоке может качнуться в сторону России.

Кремль отказался от концепции Новороссии, но это не значит, что он к ней не вернется в какой-то момент, считает оппозиционный российский политолог Александр Морозов. Он рассказал об этом в интервью «Деловой Столице».

«Сохраняется определенная опасность новой дестабилизации, при которой Кремль может вернуться к проекту так называемой Новороссии», – подчеркнул Морозов.

Политолог подчеркнул, что за последние четыре года в условиях войны и конфликта в самой Украине идет важный процесс возникновения новой идентичности. Морозов, так же отметил, что надо понимать, что по своей природе человек слаб и ему свойственно в условиях некоторой нестабильности испытывать какие-то иллюзии и надежды.

«При определенной силе экономического кризиса вполне возможно, что какая-то часть Украины и часть населения на востоке может качнуться в сторону России. Это опасный сценарий», – сказал Морозов.

В тоже время, политолог считает, что на данный момент видно, что Кремль отказался от концепции Новороссии, он ее похоронил публично. Однако, Морозов подчеркнул, что это не значит, что он к ней не вернется в какой-то момент. Потому что для его политического существования распад Украины является одним из важных пунктов.

«Деловая Столица»