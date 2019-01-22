The New York Times: Соглашение о санкциях между Минфином США и Дерипаской выгодно олигарху

В соответствии с этим соглашением под контролем Дерипаски остаются все его важные активы.

Соглашение между Министерством финансов США и российским олигархом Олегом Дерипаской о снятии санкций с его компаний на самом деле было выгодно бизнесмену и оставила под его контролем важнейшие активы, пишет «The New York Times», ссылаясь на обязательный конфиденциальный документ, подписанный обеими сторонами.

В декабре Минфин США заявил, что в течение 30 дней намерен снять санкции с трех энергетических компаний, принадлежащих Дерипаске. В министерстве пояснили, что компании согласились провести существенные изменения в корпоративном управлении, в том числе уменьшить долю Дерипаски ниже 50%, пересмотрев состав советов директоров этих организаций.

«Конфиденциальный документ, подписанный обеими сторонами, свидетельствует, что соглашение, которое администрация обсуждала с подконтрольными российскому олигарху Олегу Дерипаске компаниями, может содержать меньшее наказание, чем было заявлено», – говорится в статье.

Соглашение содержит положения, освобождающие Дерипаску от сотен миллионов долларов задолженности, передав часть своих акций ВТБ, российскому правительственному банку под ограниченными санкциями США, которые предоставили ему крупные суммы денег.

Конфиденциальный документ под названием «Условия изъятия» также свидетельствует, что соглашение позволит оставить партнеров Дерипаски и Кремля со значительными пакетами акций его компаний.

В ответ на вопрос о деталях, изложенных в конфиденциальном документе, Минфин США опубликовал заявление в защиту соглашения.

«Контроль Дерипаски над этими компаниями прерывается изъятием из списка, и он больше не может их использовать для осуществления незаконной деятельности от имени Кремля», – говорится в заявлении.

«Компании «En +», «Rusal» и «ESE» взяли на себя обязательства обеспечить Казначейство беспрецедентным уровнем прозрачности своих отношений, чтобы гарантировать, что Дерипаска не восстановит контроль над ними. Казначейство будет пристально наблюдать за обеспечением выполнения этих обязательств, а невыполнение этих обязательств приведет к быстрым последствий, включая восстановление санкций», – заявили в министерстве.

«The New York Times»