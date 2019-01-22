«Метания» Беларуси между Востоком и Западом. Лукашенко согласен на общую валюту с Россией

Александр Лукашенко высказался за общую с Россией валюту, но выступил против российского рубля. Белорусский президент готов обсуждать дальнейшую экономическую интеграцию двух стран, но исключительно на равных условиях.

Эти заявление глава республики сделал на фоне появления доклада Международного валютного фонда, где сообщается о грядущих трудностях для экономики Белоруссии. При этом на прошлой неделе Лукашенко сделал ряд шагов в сторону примирения с Западом. Реакция Москвы была довольно жесткой. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что Минск начинает торговаться за компенсации по налоговому маневру.

Александр Лукашенко сделал первое заявление, что называется, по существу вопроса. Президент прокомментировал возможность создания единой с Россией валюты, а также общего таможенного пространства. Естественно, Александр Григорьевич против того, чтобы Белоруссию перевели на российский рубль или же ввели российские же таможенные правила. Нет.

Во всем нужно соблюдать равные права. Если говорить об общих деньгах, значит, нужен общий эмиссионный центр: по примеру Европейского центрального банка Новый центральный банк российско-белорусского союза, где директоров будет поровну от каждый страны.

То же самое и во всем остальном: лучшие белорусские наработки должны использоваться в новом таможенном или каком-то другом механизме. Можно вспомнить, что когда впервые заговорили о единой валюте – было это в начале 2000-х – Лукашенко ставил примерно такие же условия: хотите общий рубль – пожалуйста. Только мы, Белоруссия, тоже будем его печатать – на равных условиях.

Российские экономисты-либералы пришли в ужас от таких заявлений, которые противоречат всем мыслимым и немыслимым финансовым канонам. Понятно, что и Александр Григорьевич не о валюте говорит, а посылает очень важный сигнал России: он готов обсуждать вопросы так называемой углубленной интеграции. Лукашенко готов торговаться. За что? За те самые компенсации по налоговому маневру.

Практически одновременно с очередным красочным выступлением президента увидел свет доклад МВФ, посвященный Белоруссии. В нем нет никаких сенсаций – все те же данные о том, что если Минск не получит от России компенсаций, экономика государства затормозится. Она лишится $10 млрд за 10 лет.

Ничего нового, но источник авторитетный. Одно дело в СМИ печатать, а другое дело – это подтверждают международные эксперты – экономика Белоруссии ляжет. А это может иметь политические последствия, поскольку в республике скоро выборы.

Это во-первых, а во-вторых, можно сделать вывод, что попытка попугать главного партнера разворотом на Запад, возвращением американского посла или закупками нефти во враждебной Литве провалилась. Из Москвы пришел жесткий ответ, что, мол, надо ценить ту помощь, которую мы и так оказываем в виде миллиардных кредитов.

А российский посол Михаил Бабич так прямо и сказал: хотите покупать нефть в Литве и Венесуэле – мы будет только рады – проблем меньше. Эту фразу можно продолжить так: пусть новые партнеры вам компенсации и платят. Ну и, кроме того, американский посол, может быть, и вернется, но денег с собой точно не привезет. У них самих шатдаун.

Вот Александр Григорьевич заговорил про общую валюту. Несколько сменил риторику. Стал менее жестким. Нельзя исключать, что теперь Минск попробует подавить на совесть и патриотические чувства: мы последний рубеж, спасаем от НАТО и так далее.

Вряд ли это поможет. Все время везти не может. Рано или поздно система дает сбои. Как быть, Лукашенко еще не придумал. Пока пытается действовать старыми проверенными способами – шантажом и угрозами.

Интересен комментарий от Сергея Лаврова: мы никого поглощать не собираемся и единая валюта и суд нам не нужны. Но мы предлагаем направления, по которым можем сблизиться, чтобы решить эту самую проблему налогового маневра. Видимо, вот сближаться, судя по всему, Лукашенко и придется.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»