В Керченском проливе произошел пожар на двух судах

В результате пожара погибли не менее девяти человек из экипажей газовых танкеров.

В Керченском проливе произошел пожар на борту двух судов, в том числе танкера-газовоза, которые ходят под флагом Танзании, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в экипажи судов входят граждане Индии и Турции.

«Поступило сообщение о пожаре на танкере-газовозе южнее мыса Опук, судно передавало груз на соседнее, произошел взрыв, огонь переметнулся на соседний корабль», – рассказал источник агентства.

Была проведена эвакуация людей с ботов горящих судов. В результате пожара погибли не менее девяти человек, сообщили в спасательно-координационном центре Росморречфлота.

«Горят два судна под флагом Танзании. Самостоятельно в воду эвакуировался 31 член экипажа: 17 и 14, соответственно, с каждого из судов. Все живы, находятся в воде», – рассказал источник в службах международного морского поиска и спасения.

Он также сообщил, что, предварительно, среди моряков россиян нет. По спискам от Росморречфлота, команды состоят, в том числе, из граждан Индии и Турции.

Суда «Канди» и «Маэстро» находились на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль.

По предварительным данным, на одном из загоревшихся в районе Керченского пролива танкеров во время ЧП могла идти перевалка топлива.

«Мы получили информацию от проходящих мимо судов, что на одном из двух судов, находившихся рядом, видимо, шла перевалка топлива, произошел хлопок со вспышкой. Сначала пожар на одном судне стал заметен, потом перекинулся на второе», – сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Напомним, в декабре прошлого года у Керченского пролива в ожидании прохода скопилось около полутора сотен судов.

«Интерфакс»