ЕС ввела санкции против руководителя российского ГРУ Костюков

В санкционном списке также числятся отравители семьи Скрипалей – герой России Чепига и его напарник Мишкин.

Совет Европейского Союза 21 января принял решение о введении санкций против девяти человек и одной организации за применение химического оружия. Новый санкционный список обнародован в официальном журнале ЕС (Official Journal of the European Union).

В их числе оказались новый руководитель Главного управления Генерального штаба ВС РФ (также известное как ГРУ) Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также агенты ГРУ Александр Мишкин (он же Александр Петров) и Анатолий Чепига (он же Руслан Боширов), причастные к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании.

Кроме того, в черный список по химоружию включен сирийский научно-исследовательский центр SSRC и пять сирийских чиновников, которые могут быть ответственны за разработку и производство химического оружия.

Напомним, в декабре 2018 года санкции против «Боширова» и «Петрова» ввели также Соединенные Штаты Америки. Вместе с ними под санкции попали еще 16 человек, большинство из которых связаны с ГРУ.

Official Journal of the European Union