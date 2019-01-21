Трехсторонние переговоры по транзиту российского через Украину возобновятся в мае

Глава внешнеполитического ведомства Украины Климкин подчеркнул, что Россия предлагает продлить действие контракта по транзиту газа в ЕС после 2019 года.

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским Союзом по транзиту газа через территорию Украины после 2019 года продолжатся в мае, сообщили представители украинской делегации, сообщает «Левый Берег».

«Переговоры завершились, и было решено продолжить их в мае», – сказал один из членов делегации.

Фактически переговоры продлились 40 минут, хотя было заявлено, что они будут проходить три часа.

По итогам встречи министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия предлагает продлить действие действующего транзитного контракта после 2019 года.

Предправления Газпрома Алексей Миллер трижды отметил, что они готовы к продлению существующих контрактов, эти контракты для них, наверное, за счастье. При этом он говорил, что эти контракты можно продолжать без каких-либо экспортных консультаций, – сообщил он.

На прошлой неделе глава правления Нафтогаза Андрей Коболев назвал сохранение транзита главной задачей переговоров с Газпромом. Кроме того, украинская сторона будет настаивать на подписании контракта по европейскому праву, чтобы обеспечить объемы и гарантии выполнения. Коболев отметил, что без нового контракта Газпром с 2020 года может приостановить транзит. Как известно, срок действия контракта на транзит российского газа в ЕС от 2009 года истекает 1 января 2020 года.

В мае прошлого года президент РФ Владмирир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель сказал, что Россия не планирует прекращать транзит газа через Украину после того, как будет введен в эксплуатацию газопровод Северный поток-2. Тогда он заявил, что поставки будут продолжены, если они будут экономически обоснованы для участников экономической деятельности.

Позже аналогичное заявление он сделал по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом. Путин также пообещал продлить транзитный контракт с Украиной.

В начале 2019 года Путин заявил о риске транзита российского газа в страны ЕС через Украину.

Как сообщалось ранее, Нафтогаз готов сократить исковые требования к Газпрому с $12 млрд до $2 млрд в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту.

«Левый Берег»