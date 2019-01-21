Торговля на русской крови. Как Лукашенко и Путин заправляют украинские танки

Конфликт между Лукшенко и Путиным относительно судьбы Беларуси попутно вскрывает стоящие за ним схемы основного бизнеса на крови, которым заняты оба нацлидера.

Президент Беларуси не выдержал психологического давления и прямым текстом ответил российским пропагандистам. Больной темой для него оказался вопрос «белорусской солярки», которую сперва производят из беспошлинной российской нефти, а потом заливают в украинские танки, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Лавникевич.

Несправедливое, но справедливое «обвинение»

Начиная примерно с 2015 г. у российских пропагандистов, которые обвиняют Александра Лукашенко в недостаточной лояльности Москве, есть очень популярный штамп. Дескать, в Беларуси из беспошлинной российской нефти (цена на 30% ниже рыночной) вырабатывали солярку, которую потом по дешевке продавали в Украину, и там заливали в баки танков ВСУ, которые, в свою очередь, «утюжили» сепаратистов «ДНР» и «ЛНР».

Главный посыл тут: «батька» – плохой союзник, везде ищет только выгоду и потому с легкостью продает «хохлам» получаемые от России забесплатно «ништяки». Российские журналисты выстраивали такую умозрительную схему: сырая нефть с российских месторождений поступает на Мозырский НПЗ на юге Беларуси (есть еще северный – «Нафтан» в Новополоцке), там перерабатывается в бензин и солярку, и далее коротким логистическим маршрутом отправляется в Украину, где заливается в горловины баков украинских танков, которые почему-то стреляют по простым приверженцам «русского мира» на востоке страны.

Схема примитивная и туповатая, но она (возможно, именно поэтому) получила широкое распространение в российских СМИ. Причем стала в них настолько «общим местом», что в конце концов по этому вопросу был вынужден высказаться лично Лукашенко – не прошло и четырех лет…

18 января на торжественной встрече в честь 100-летия белорусской дипломатической службы белорусский президент заявил: «В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем украинские танки дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили (я только что справку второй раз прочитал), там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок – бензинов и дизельного топлива – в Украину. Так как же так? Мы воюем с Украиной или Россия? И кто заправляет эти танки? А наши объемы снижаются. Нас просто выталкивают с украинского рынка».

Видимо, уже «по инерции» Александр Лукашенко перескочил на тему нелегального оружия, которое, как он раньше неоднократно заявлял, массированно перетекает из Украины в Беларусь. «И что самое страшное (нас россияне иногда упрекают: вот, у вас там через границу…), через российскую границу с Украиной поставки оружия идут, а потом к нам заходят через открытую белорусско-российскую границу».

Получается, по словам Лукашенко, россияне сами поставляют горючее для украинских танков, а потом обвиняют в этом безответного Александра Григорьевича? Про Александра Лукашенко давно известно, что он очень легок на высказывания, но они далеко не всегда имеют что-то общее с правдой. На самом деле в этой истории он говорит и правду, и неправду. Моторное топливо из Беларуси в Украину, в том числе для нужд ВСУ, поставлялось и поставляется. Но россияне поставляют его еще больше.

(Не)простые топливные схемы

В последние годы доля Беларуси на украинском рынке бензина составляла порядка 80%, доля дизельного топлива – около 40% (с вариациями год к году и квартал к кварталу). Впрочем в 2018-м ситуация начала меняться. В октябре Россия ввела запрет на беспошлинные поставки в Беларусь светлых и темных нефтепродуктов (кроме специфических, необходимых для белорусской нефтехимии).

Министр энергетики РФ Александр Новак тогда заявил: «Беспошлинный экспорт нефтепродуктов в Беларусь нецелесообразен, поскольку Беларусь полностью обеспечивает свои потребности в них путем переработки российской нефти. А вот излишки союзная республика реэкспортирует в Украину, зарабатывая на этом миллиарды».

Однако терять украинский рынок белорусские поставщики начали еще раньше. Как указывала в своих отчетах «Консалтинговая группа А-95», в 2017 г. наблюдалось существенное снижение поставок белорусских бензинов и дизельного топлива в Украину по сравнению с показателями прошлых лет. Так, поставки бензина упали на 22%, а ДТ – на 14% от уровня 2016-го. Причиной снижения стали действия самого спецэкспортера белорусских нефтепродуктов – государственной Белорусской нефтяной компании (БНК).

В результате Украина увеличила закупки моторного топлива в Польше и Литве, после чего БНК в декабре 2017 г. пришлось снизить цены на топливо для украинских оптовых покупателей.

Тем не менее и сегодня Беларусь продолжает поставлять топливо в Украину, в том числе и для нужд армии. Хотя понятно, что чисто юридически в тендерах ВСУ участвуют украинские компании, которые, в свою очередь, приобретают топливо у Белорусской нефтяной компании. Соответственно, прямых поставок нефтепродуктов в ВСУ из Беларуси нет, есть торговля гражданской продукцией с гражданскими компаниями.

В чем Лукашенко безоговорочно прав – так это в том, что россияне действительно поставляли дизтопливо в Украину все эти годы, несмотря на, мягко говоря, натянутые отношения между двумя странами.

В марте 2017 г. разгорелся скандал: в ряде белорусских СМИ появилась информация о возможном ограничении поставок нефтепродуктов в Беларусь российскими компаниями. Источники ссылались на письмо минэнерго России, в котором говорилось о нецелесообразности поставок крупных партий российских нефтепродуктов, в частности, дизельного топлива, в адрес белорусских компаний.

В ответ на вопросы журналистов российская компания «Транснефть» заявила, что никогда и не поставляла нефтепродукты по трубе в Беларусь. «Через Беларусь шел транзит дизтоплива в Украину, – сообщил «Интерфаксу» советник президента трубопроводной монополии Игорь Демин. – Сейчас «Роснефть» оформила все необходимые документы, прокачка возобновилась. В марте может быть прокачано порядка 140 тыс. т».

В свою очередь, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) РФ сообщила журналистам, что поставки дизельного топлива в Украину разрешаются для гражданского применения. «С учетом проводимой киевскими властями политики в отношении юго-восточных районов Донбасса регулирование таких поставок осуществляется ФСТЭК России в рамках федерального закона «Об экспортном контроле» с целью недопущения их использования для нужд вооруженных сил и военизированных формирований», – сказали в ведомстве.

Понятно, что упомянутое «регулирование поставок… с целью недопущения» – это просто формальная отмазка, чтобы «Роснефть» и других приближенных к Кремлю поставщиков не сильно обвиняли в том, что они продают топливо «бандеровцам».

Известно, что с 2016 г. дизтопливо в Украину из России поставляла только «Роснефть». Поставки шли по трубопроводу «ПрикарпатЗападТранс», оформляясь через швейцарскую Proton Energy израильского бизнесмена Нисана Моисеева. В октябре 2017 г. «Роснефть» заключила на 10 лет контракт на экспорт 30-50 млн т дизельного топлива с компанией ITC Industry Trading Company SA. (Швейцария), глава которой – владелец единственного в Украине нефтепродуктопровода, гражданин Германии Анатолий Шефер. Договором предусмотрено, что «Роснефть» будет поставлять ITC Industry Trading Company от 3 до 5 млн т дизельного топлива Евро-5 в год.

В сентябре 2017 г. дизельное топливо в Украину также начала поставлять (по железной дороге) компания ООО «Газпром нефтехим Салават», входящая в структуру «Газпрома». Покупателем выступает украинская «дочка» Socar – Торговый дом «Сокар Украина», работающая через посредника LVK Centre Limited (Великобритания). Последняя компания принадлежит проживающей в Монако гражданке Финляндии Светлане Котиранате.

В результате за 2018 г. доля белорусских производителей в балансе украинского рынка ДТ сократилась с 43% до примерно 30%. Этот объем заместили поставки российского топлива, доля которых выросла с 28% до 39%.

Так что Александр Григорьевич не прав, когда говорит, что «все дизельное топливо российское». Но прав, когда жалуется, что россияне вытесняют белорусских поставщиков с украинского рынка.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»