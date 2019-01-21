Секта свидетелей путинских сверхракет и танкопоклонников. Эйдман о российском милитаристском безумии

Россия массово впадает в очередное милитаристское безумие, с подачи кремлевских властей оно охватывает все российское общество.

Новая языческая «Религия войны» становится в России государственной. К культам: победы, предков-воинов, армии, крымской и сирийской агрессии прибавилось фетишистское поклонение оружию, пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Причем, как новым мифическим сверхракетам, так и мощам старых танков. Очередным шумным событием в религиозной жизни стала всероссийская гастроль святых мощей танков T-34, специально привезенных из Лаоса.

Вангую: Следующим шагом танкопоклонников станут иконы с танками Т-34 и путинскими чудо-ракетами во всех храмах РПЦ. А дальше верующие в великий Танк-победитель начнут молиться оружию. Новый «Отче наш» будет звучать примерно так:

«Танк наш, МИГ наш и Сармат наш, сущие на небесах, земле и воде! Да святится имя Ваше; да приидет Царствие Ваше; да будет воля Ваша и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дайте нам на сей день. Ибо Ваше есть Царство и сила и слава во веки. Крыминь».

В случае удачи, вместо «слава Богу!», верующие будут говорить: «слава Танку!».

Секта свидетелей путинских сверхракет и танкопоклонников:)Новая языческая "Религия войны" становится в России… Опубліковано Игорем Эйдманом Понеділок, 21 січня 2019 р.

А дальше Путин по примеру императора Калигулы, введшего своего коня в римский сенат, въедет на Т-З4 в священный синод РПЦ и сделает этот танк патриархом вместо вышедшего в тираж Гундяева.

Смех-смехом, но праздники и обряды религии войны реально заменяют традиционные христианские. Власти уже буквально молятся на старые победы, мифические ракеты и сакральные танки. Видимо, надеяться им больше не на что и они уповают на силу оружия, как на господа-бога.

Игорь Эйдман, Facebook