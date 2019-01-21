За что боролись – от того и надорвемся. О новой Холодной войне России с США

Вскоре будет открыт новый раунд гонки вооружений между Москвой и Вашингтоном.

Любители порассуждать на тему о том, как можно было бы с толком потратить гигантские объемы нефтедолларов, если бы их не разворовывали и не пускали на производство вооружений (что во многих случаях одно и то же), могут успокоиться. Готов спорить, что никаких обещанных ранее Владимиром Путиным сокращений военного производства не произойдет, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

На помощь российскому оборонно-промышленному комплексу пришли Дональд Трамп и Пентагон. Несколько дней назад американский президент лично представлял в министерстве обороны США первый за девять лет «Обзор системы противоракетной обороны».

Благодаря постоянным и многолетним усилиям российского руководства страна заняла одно из центральных мест в новой американской стратегии ПРО: «Россия рассматривает США и НАТО как основную угрозу ее нынешним геополитическим ревизионистским амбициям. Она регулярно проводит учения, включающие отработку ядерных ударов по территории США.

Российские стратегия и военная доктрина придают особое значение необходимости и возможности использовать ядерное оружие, в особенности ядерных ракет. Она стремится обеспечить реализацию этой стратегии, модернизируя арсеналы – как стратегических ракет, так и ракет театра военных действий… Российские лидеры также утверждают, что Россия обладает новым классом гиперзвуковых ракет, которые способны двигаться и маневрировать в атмосфере или над ней на скорости больше, чем 5 Маха».

При этом Обзор вскользь констатирует, что защиты от российских ракет как не было, так и нет: ни существующие, ни даже будущие системы ПРО не способны гарантированно перехватить российские ракеты. Как и прежде, Вашингтон полагается на ядерное сдерживание, то есть на способность предотвратить российскую агрессию готовностью нанести неприемлемый ущерб в ответном ударе. Но одновременно, рассуждая о противодействии ракетной угрозе со стороны Северной Кореи и Ирана, авторы документа дали волю своей фантазии.

Пентагон отныне отказывается от своего предыдущего подхода, который заключался в том, чтобы перехватывать вражеские боеголовки исключительно на средней стадии полета, в космосе. Теперь США возвращаются к идее перехвата вражеских ракет на разгонной стадии полета (в 2009 году Конгресс отказался финансировать разработку такого оружия).

Для этого перехватчики СМ-3, используемые сегодня в системе Aegis, будут пытаться установить на самолетах пятого поколения F-35. Более того, предполагается создать дроны, которые будут вооружены лазерами с низким энергопотреблением. Находясь на высоте около 20 км, они должны сжигать стартующие ракеты противника.

Наконец, помимо многочисленных и разнообразных датчиков, способных отслеживать пуски вражеских ракет, в космос предполагается выводить спутники, способные уничтожать боеголовки. Ветераны предыдущей холодной войны вполне могут заподозрить авторов нынешнего обзора в прямом плагиате. Основные идеи явно почерпнуты из программы рейгановской Стратегической оборонной инициативы.

При этом Трамп идет гораздо дальше Рейгана, который намекал, что как только США создадут надежный антиракетный щит, роль ядерного оружия уменьшится. Обзор ПРО допускает нанесение превентивного удара по стартовым позициям ракет противника в случае, если «сдерживание не сработало».

Таким образом, американский президент отобрал у российского коллеги монополию на регулярное запугивание ядерным апокалипсисом. Возращение к худшим временам прямого военного противостояния происходит с пугающей скоростью. При этом потребуются долгие годы исследований и миллиарды долларов, чтобы реализовать пентагоновские замыслы.

И это открывает новый раунд гонки вооружений между Москвой и Вашингтоном. Прошло 40 лет с момента объявления Стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана. Все ее проекты оказались фантастикой чистой воды (кто-то скажет, преднамеренной дезинформацией потенциального противника) и реализованы не были.

Но спустя четыре десятилетия боя с тенью Москва выкатила замечательные ракетные комплексы «Авангард», представляющие собой «ответку» на СОИ Рейгана. Ведь к существующей системе ПРО США «Авангарды» отношения не имеют. Разумеется, сейчас в Кремль выстроится очередь руководителей российского оборонного комплекса с проектами преодоления того, что напридумывали в Пентагоне.

Одна беда – российского бюджета может не хватить. Как тридцать лет назад не хватило советского бюджета…

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»