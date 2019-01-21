В ПАСЕ заслушают доклад об ситуации в Керченском проливе и на Азовском море

ПАСЕ смягчило формулировку готовящейся резолюции по ситуации в Керченском проливе и Азовском море, и исключив из названия предложенного Украиной фразу – «срыв мирного процесса».

Депутат Бундестага Андреас Ник, что член ПАСЕ от Германии, назначен докладчиком по резолюции, касающейся российской агрессии против Украины. Такое решение принял комитет ассамблеи по политическим вопросам, сообщает из Страсбурга корреспондент «Европейской Правды».

Кандидатуру Андреаса Ника для назначения на эту должность предложила группа Европейской народной партии в ПАСЕ. Представительница ЕНП Риа Омен Рюйтен является главой политического комитета. По правилам ПАСЕ, докладчик готовит проект резолюции ассамблеи, а также представляет его во время сессии.

Европейская народная партия является партнером Украины и защищает нашу позицию в вопросах, связанных с российской агрессией. В то же время известно как минимум об одном недавнем партийном споре между докладчиком и представителями Украины в ЕНП – в конце прошлого года, во время выборов председателя политической группы, украинцы голосовали против него и добились победы его соперника, поляка Александра Поцея.

Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг проведет дебаты с одобрением резолюции о последствиях морской агрессии России против Украины. Рассмотрение вопроса в формате «срочных дебатов» состоится в первой половине дня.

Решение было утверждено формально, без голосования, поскольку ни один из депутатов не выступил с публичными возражениями.

До этого решение о дебатах с принятием резолюции о последствиях открытой российской агрессии против Украины приняло Бюро (руководящий орган) ПАСЕ.

Ранее стало известно, что Бюро ПАСЕ смягчило формулировку и отказалось от упоминаний о «срыве мирного процесса» в названии будущего решения ассамблеи – документ будет называться «Рост напряжения вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности».

Бюро (руководящий орган) Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов одобрило решение о дебатах с принятием резолюции по последствиям открытой российской агрессии против Украины.

Заседание Бюро проходит в закрытом режиме, но по данным его участников, подавляющее большинство депутатов поддержали вынесение вопроса в зал в формате «срочных дебатов», что предполагает принятие резолюции.

Окончательное решение о «срочных дебатах» должен принять сессионный зал, и обычно его утверждение является формальным.

Изначально предполагалось, что резолюция по Украине будет называться «Открытая российская агрессия против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейскому единству», такую формулировку предлагал глава украинской делегации Владимир Арьев.

После дебатов руководящий орган ПАСЕ смягчил формулировку и отказался от упоминаний о «срыве мирного процесса» – документ будет называться «Рост напряжения вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы для европейской безопасности».

Один из ключевых друзей России, нидерландец Тайни Кокс, пытался убедить коллег отдать предпочтение дебатам по проблемам оппозиции в Турции. В итоге Бюро поддержало предложение о дебатах и резолюции по обоим предложенным вопросам.

«Европейская Правда»