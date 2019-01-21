Оккупанты готовятся отметить пятилетие захват Крыма

Оккупационные власти распорядились «провести песенные и художественные конкурсы», а также снять фильм о «референдуме» 2014 года.

Подконтрольные Кремлю «власти» Крыма обнародовали план мероприятий к празднованию пятилетия аннексии полуострова Россией, сообщают «Крым.Реали» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Отмечается, что российские власти распорядились «провести песенные и художественные конкурсы», а также в течение двух месяцев (январь-февраль 2019 года) снять фильм о «референдуме» 2014 года.

В распоряжении говорится, что 16 и 18 марта в Крыму планируют сделать бесплатный проезд в общественном транспорте.

Также, согласно документу, планируется изготовить сувенирную монету, приуроченную к дате.

Напомним, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Украина не признает вхождение полуострова в состав РФ и считает полуостров своей территорией. Страны Евросоюза и США также не признают вхождения полуострова в состав РФ. После аннексии США и ЕС ввели санкции против ряда российских граждан. Также были утверждены списки невъездных лиц и заморожены их счета.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя 20 февраля 2014 года. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

«Крым.Реали»