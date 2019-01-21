Теракты в Магнитогорске: ведомственные войны МВД и ФСБ или «исламизация» региона?

Произошедшие в Магнитогорске взрывы в МВД России считают терактами. В тоже время ФСБ и СК России настаивают на версии «взрыв газа» в жилом доме. Что за всем этим стоит?

В России опубликована информация о расследование взрывов произошедших в Магнитогорске 31 декабря и 1 января. Сама подач «слива» может свидетельствовать о ведомственном конфликте между МВД и ФСБ России. Предлагаем ознакомится с материалом опубликованным редакцией Telegram-канала и информационного портала «@baza», где изложен слив основной версии, которую продвигает МВД России против основной версии от ФСБ Следкома России.

«Мы знаем, кто устроил теракт в Магнитогорске. Боевики планировали серию взрывов в новогоднюю ночь», – пишет редакция информационного портала.

К взрыву в жилом доме 164 на Карла Маркса причастны Махмуд Джумаев, Алишер Каимов и Альмир Абитов. Эти люди около полугода готовились к терактам на Новый год.

31 декабря

06:08 по местному времени – первый звонок на номер «112» об обрушении дома на Карла Маркса. Очевидец кричит, что видел легковушку, которая заехала в арку и взорвалась. Рухнул целый подъезд. Вот как выглядит первое донесение о ЧП в Магнитогорске, которое отправляют оперативные службы в Москву:

«31.12.2018 года в 04:08 (мск) в городе Магнитогорске Челябинской области в результате взрыва легкового авто, находящегося под аркой жилого дома по улице Карла Маркса, 164, произошло обрушение одного подъезда»

Криминалисты опрашивают людей, берут смывы с бетонных плит, лежащих на поверхности завала. По официальной версии, позже озвученной СКР, газоанализаторы не обнаруживают следов взрывчатки. Информация о таинственной машине больше в спецсообщения не вносится. Однако, есть важный момент: экспертам ЭКЦ МВД не дают сделать анализы на взрывчатые вещества бетонных конструкций, лежащих внизу завала. Экспертиза работает только с материалами, взятыми на поверхности. Всеми остальными исследованиями занимаются исключительно ФСБ и СК России.

Важное дополнение: Версия со взрывом машины вызвала много вопросов у читателей. Нужно пояснить, что этому не найдено ни одного подтверждения. Мы пообщались с человеком, который сообщил эту информации на номер «112». Он рассказал, что видел машину, которая проехала в арку, а через некоторое время раздался взрыв. Сколько именно прошло времени, свидетель не помнит. Его информация показалась нам недостоверной, так как никаких следов (остов автомобиля под завалами, детали, разбросанные по двору и среди обломков дома) найти так и не удалось. Такое случается часто во время крупных ЧП – первая информация от очевидцев не всегда правдива.

Появляется новая версия.

«По состоянию на 06:40 (мск) 31.12.2018 в городе Магнитогорске произошел хлопок газа с последующем обрушением 7 подъезда 10-этажного жилого дома»

Ближе к 10 часам утра Следственный комитет Челябинской области возбуждает уголовное дело – по статье «Причинение смерти по неосторожности» и определяется с версией: «Взрыв бытового газа».

Бомба на остановке

10:08 первого января, Магнитогорск, проспект Ленина. 68-летний дворник Салават подметает тротуар перед остановкой у ТЦ «Континент». Он обращает внимание на бутылку с проводами, торчащую из урны. Салават зовет своего приятеля Сергея Демьянова, который работает неподалеку. Они заглядывают в урну и замечают, что от бутылки провода тянутся к мобильнику. Демьянов обрадовался находке, вырвал телефон и забрал себе. Встревоженный Салават разглядывает бутылку.

«Я заметил внутри этой бутылки много черных точек, как шариков каких-то или шляпок гвоздей. Сергею сказал, что он долбоеб, и надо все сложить обратно. Но он взял мобильник этот и ушел. А я позвонил в полицию».

В дежурке долго не верят Салавату, считая, что это чья-то пьяная шутка, и только через полчаса отправляют наряд. Сотрудники рассматривают бутылку с безопасного расстояния, после чего докладывают по рации. Приезжает подполковник и немедленно приказывает звонить в МЧС и ФСБ.

Салавата опрашивают, он рассказывает, что накануне днем в урне этой бутылки не было. То есть кто-то положил ее в мусорку с 10:00 31 декабря до 9:00 первого января. Параллельно начинается поиск Демьянова. Сергея находят дома: он уже вовсю празднует Новый год, телефон лежит в кармане куртки. Демьянов собирался продать мобильник и купить еще водки.

Прибывшие саперы осматривают бомбу. Конструкция примитивная: пластиковая емкость с взрывчатым веществом белого цвета, две примотанные к ней батарейки и дешевый кнопочный телефон, который должен был сработать по звонку как детонатор. В мобильнике установлена сим-карта «Теле-2».

Первым делом сотрудники ФСБ проводят детализацию и биллинг этого номера. Пробиваются несколько десятков номеров, часть из них зарегистрирована на местных жителей. В том числе и на некоего Махмуда Джумаева, 1975 года рождения. Махмуда проверяют по базам, у него есть машина – «ГАЗель», купленная еще в 2016 году. Номер – В919ТЕ 174 регион. Ориентировку на нее передают в ГИБДД.

Сотрудники ФСБ отправляются к дому №24 на Московской улице, туда, где зарегистрирован Джумаев. Дверь никто не открывает, ее срезают с петель.

В квартире никого нет. Опрашивают соседей, выясняется, что раньше Джумаев жил здесь с семьей, но в последнее время из-за частых ссор жена с детьми переехали. Самого Махмуда в последнее время здесь тоже видели нечасто.

Взорванная маршрутка

Поздним вечером 1 января сотрудники ФСБ и МВД оцепляют целый район и эвакуируют жильцов нескольких домов на пересечении проспекта Ленина и улицы Марджани. Людей рассаживают по автобусам, после чего вызывают по одному для проверки документов. Полицейские показывают жильцам четыре фотографии – чьи, не уточняют.

Неожиданно из зоны оцепления пытается прорваться «ГАЗель» с номерами В919ТЕ. Слышны выстрелы, машина загорается и взрывается. Огонь настолько силен, что подойти невозможно.

Когда пламя погашено, полицейские пытаются подойти к машине, однако сотрудники ФСБ их не пропускают и рекомендуют заняться оцеплением, «чтобы никто не шастал».

Возле сгоревшей маршрутки находят тело человека, пострадавшее от огня, но не так сильно как еще два, оставшиеся в салоне. Опознать их уже невозможно, но у спецслужб уже есть предположения, кто это может быть.

Обожженный труп, найденный в снегу возле машины – это 43-летний Махмуд Джумаев. А в салоне, скорее всего, Алишер Каимов и 39-летний Альмир Абитов. Их останки отправляют сначала в местный морг, а оттуда увозят в Челябинск: там находится ближайшая лаборатория, в которой проводят ДНК-экспертизы.

Людям из дома 93 разрешают вернуться к себе лишь спустя несколько часов. Возле большинства входных дверей стоят отметки фломастером – крестики. Так помечают квартиры, у жильцов которых проверены документы.

Одна из дверей в доме 93 на Ленина взломана. Это квартира №37. Крестика на стене нет.

Махмуд Джумаев

Махмуд Джумаев родился в 1975 году в Узбекистане. Мать – татарка, работала преподавателем русского языка и литературы, папа – узбек, архитектор. Семья приличная, большая – кроме Махмуда еще несколько детей. В конце 90-х Махмуд перебрался в Россию и переехал под Челябинск, в Магнитогорск.

Он устроился на стройку в поселке «Дружба», где быстро дослужился до прораба, руководство отметило его хорошие организационные навыки и вообще – таких называют «рукастыми». В 2000 году Джумаев познакомился с Олесей Антоненковой, и вскоре они стали жить вместе.

Олеся – православная и религию менять не стала, но Махмуда это не смущало. Через несколько лет родились двое детей, сын Рома и дочка Диана. Детям дали и вторые, узбекские имена – Абдурахмон и Согдиана.

Махмуд неплохо зарабатывал, но денег нужно было все больше. Он скопил небольшую сумму, арендовал машину и занялся частным извозом. Олеся работала продавщицей в магазине недалеко от вокзала в Магнитогорске.

Из-за перебоев с работой на стройке Махмуд решил заняться чем-то одним и в 2015 году устроился в местный таксопарк. Его определили на 31-ый маршрут, там работают в основном приезжие из Узбекистана и Таджикистана. Именно тогда все и началось, говорит Олеся.

«Он изменился. Стал часто говорить о религии. Сначала просто так, между делом. Потом все чаще – и даже предложил мне сменить веру и принять ислам. Я внимательно слушала, что он до меня доносил там, пыталась читать Коран, но у меня совсем не пошло. В итоге сказала, что не хочу, тогда он переключился на детей, и там тоже встретил мое сопротивление».

Отношения в семье стали быстро портиться. Начиная с 2015 года Махмуд все глубже уходил в религию, это отмечала не только жена Олеся, но и друзья семьи. Если в 2011-ом Джумаев с детьми в обнимку позирует возле наряженной елки, то уже в 2016-ом заявляет супруге, что не будет отмечать этот «нечестивый» праздник.

«Потом он стал смотреть какие-то ролики, мне их уже не показывал, да я и не понимаю их язык. Он все время сидел в телефоне, в мессенджерах, общался с этими друзьями, дружил с этими маршруточниками, их там несколько у него было, но домой никогда не приводил. Стал что-то слушать, купил наушники и мог часами в них сидеть, уйдя в себя, даже засыпал так».

Махмуд перестал ходить и в городскую мечеть: ему не нравилось, как проповедовал имам. Джумаев говорил, что нашел другую, куда и ходил с приятелями.

Про одного из друзей Махмуда, Альмира Абитова, Олеся узнала случайно. С женой Альмира – Валентиной – она глупо поругалась, решив, что Джумаев гуляет с ней налево. Оказалось, что у Альмира просто не было своего телефона, и он постоянно звонил Валентине с номера Махмуда.

Окончательный разлад в семье произошел летом 2018 года. Олеся устроила очередной скандал. В ответ Махмуд спокойно заявил, что «больше не хочет жить с неверной», собрал вещи и ушел из дома. Через несколько месяцев Олеся оформила ипотеку и в ноябре переехала с детьми на новую квартиру. Общение с мужем почти прекратилось, а про детей он будто забыл.

«Последний раз Махмуд пришел к нам в гости 30 декабря, вот за день до взрыва. Он увидел наряженную елку, разозлился, стал читать нотации детям, что это неправильный праздник. Я спросила, принес ли он деньги на детей. Мы опять поссорились, я поставила ультиматум: если ты нам не помогаешь, ты можешь вообще больше не приходить. Он сказал, что придет завтра и принесет деньги. Больше я его не видела».

Позже, во время обыска в квартире Олеси, сотрудники ФСБ найдут несколько экстремистских книг, запрещенных в России. Олеся говорит, что видит их в первый раз. Она считает, что их мог оставить только Махмуд. У сына Ромы берут образец крови для экспертизы ДНК.

Альмир Абитов

Вечером 31 декабря в квартире Абитовых звонит телефон. Дома в этот момент только 13-летняя Вика. Звонит мужчина, представляется полицейским и просит позвать папу к телефону. Вика говорит, что сейчас она за старшую, а взрослые будут позже. Мужчина вежливо прощается и вешает трубку.

Когда мама Вики – Валентина возвращается домой, дочка рассказывает ей о странном звонке. Валя пожимает плечами, у Альмира сейчас спросить невозможно, у него же нет мобильника, а в дни, когда у него смена на работе, он домой не приходит, остается на ночь у своего друга Махмуда.

На самом деле Валентина – прежнее имя женщины. Теперь она Хадиджа. Поменяла имя четыре года назад, когда приняла ислам: муж предложил вместе сменить религию. Альмир так хотел спастись от алкоголизма, он пил часто и много, регулярно уходил в длительные запои. В семье двое детей, надо было что-то менять.

Хадиджа вспоминает, что на работе Альмир случайно встретил «человека». Тот объяснил ему, что спасение надо искать в боге, который укажет дорогу. Это сработало, Альмир принял ислам и с тех пор к алкоголю не прикасался. Хадиджа была счастлива. Через год у них родилась дочка, назвали Аидой. А летом 2018 на свет появилась маленькая Ева.

«Он принял ислам, я увидела, как на него это хорошо повлияло. Он предложил и мне, ну, чтобы муж и жена вместе были. Я согласилась, нет разницы, какая религия, если это делается ради мира».

Но из-за новой религии проблемы возникли у детей Альмира. Валентина/Хадиджа предложила мужу перевести их на домашнее обучение.

«Одноклассники стали травить старших детей из-за того, что они читали Коран, а дочка ходила в хиджабе. Нам даже пришлось забрать их из школы, чтобы дома учились».

С «человеком» Альмир познакомился на работе в автосервисе, там же, где и со своим другом Махмудом. Альмир занимался ремонтом «ГАЗелей», поэтому в его мастерскую приезжали в основном маршрутки. Махмуд и Альмир быстро нашли общие темы для разговоров.

А летом 2018 года отношения между Хадиджей и Альмиром внезапно обострились. Альмира словно подменили, он стал где-то пропадать, перестал приносить деньги домой, не обращал внимания на детей. Супруги поругались, и Альмир, как он сказал, переехал к своей маме. Потом все же вернулся и пообещал, что это не повторится.

И правда, денег прибавилось, он стал регулярно ночевать дома. Только все время жаловался, что тяжело до работы ездить по утрам, долго: живут они в пригороде. Супруги договорились, что в дни рабочих смен Альмир будет оставаться у Махмуда.

«А вот в последний месяц он переехал снова к маме, что-то там у нее случилось. К нам он почти не приезжал. Только вот 30-го декабря забежал, мы поболтали про дочку, он шутил, такой веселый был. Утром первого января к нам пришли полицейские и сказали, что Альмир мог оказаться под завалами того дома на улице Карла Маркса. Я не знаю, как он мог там оказаться, никогда от него не слышала про этот дом.

На следующий день Хадиджа с детьми отправилась к свекрови. Неожиданно туда же приехали полицейские и теперь забрали всю семью в отдел.

«Мне рассказали, что взорвалась маршрутка, там был Махмуд. Пока неточно, но там же и Альмир мог быть. Я тоже так подумала, они с Махмудом все время вместе проводили, на такси его ездили по делам куда-то. Полицейский меня спросил: «Ты где хочешь, чтобы твой муж был, под завалами или в маршрутке?».

Квартира №37

Ночью первого января сотрудники ФСБ продолжают работать в доме 93 на проспекте Ленина. Они выламывают дверь в квартиру №37 – ее снимал Алишер Каимов. Часто здесь ночевали друзья–«маршруточники» Махмуд Джумаев и Альмир Абитов. Начинается обыск, соседку Светлану привлекают понятой.

Она рассказывает, что видела молодых людей, которые заходили в эту квартиру. Жильцы запомнились ей тем, что шумели.

«Жили в квартире двое мужчин. К ним часто по ночам приходили другие в гости, шумно разговаривали на своем, хлопали дверьми, будили меня. Я ругалась, угрожала, что вызову полицию. Они меня пытались успокоить, говорили, мол, мама, прекрати, мама, больше не будем. Какая я им мама?!».

Последний раз она видела их 30 декабря в районе 18 часов вечера, – парни зачем-то несли с собой в квартиру газовый баллон.

«У них с собой был такой баллон с газом, небольшой, его в руках удобно носить. Я спросила, зачем вам, мол, газ, у вас же электричество есть, готовьте на плитке. Они ответили мне, что так удобнее, плитка долго разогревается, а здесь огонь, быстро. Ну, у всех свои причуды».

Светлане показывают три фотографии, женщина опознает двоих жильцов, но их имен не знает.

«Они под окнами еще держали «ГАЗель» свою белую эту вонючую. Тарахтит все время. Куда потом делась – не знаю, несколько дней ее уже не видела».

При обысках в квартире находят несколько пакетов с белой смесью. Никакого газового баллона оперативники так и не нашли.

«Я слышала, как они по вечерам включали пилу. Я рассказала об этом сотрудникам во время обыска, а они мне объяснили, что там в квартире какие-то железки резали».

Поиски

Начиная со второго января экипажи ГИБДД тормозят на улицах маршрутки. Но не все подряд, а только двух направлений – 31-го и 40-го. Водителям показывают черно-белые фотографии четырех человек. Многие сразу опознают двоих – Махмуда Джумаева и Алишера Каимова.

Еще несколько человек узнают на третьем фото некоего Вадима. Интересная деталь: Вадим давно уже не Вадим, он – Асхаб. Парень около полутора лет назад принял ислам, сменил имя и уволился. Его бывший коллега вспоминает:

«Я встретил недавно Вадима на улице. Позвал его, он обернулся, но сказал, что больше не Вадим. Заявил, что сменил религию и ему не нужно больше работать. Я удивился и спросил, откуда он берет деньги. Вадим сказал, что деньги ему дает Аллах. Я поинтересовался, а почему другим ребятам Аллах ничего не дает? Он ответил, что надо правильно молиться, а они это делают неправильно.»

Алишер и Вадим/Асхаб, по рассказам коллег, много общались между собой и встречались даже вне работы. Оба работали на 40-ом маршруте. Алишер уволился в октябре 2018 года через год после Асхаба. Махмуд проработал до 24 декабря и тоже сказал, что уходит.

2-го января всплывает еще одна важная информация. Бывший сосед Джумаева по дачному участку (Махмуд продал его около года назад) вспоминает, что 8-го декабря ему позвонил Джумаев и попросил болгарку, чтобы «распилить кое-что».

Дмитрий спросил, что именно будут пилить, Махмуд ответил, что привезет подшипник от «ГАЗели». Приехал через час, но подшипник у него с собой был гораздо больше обыкновенного. Он действительно распилил деталь пополам, ссыпал металлические шары в пакет, поблагодарил и ушел.

Квартира №315

Активная фаза работ на месте обрушения дома на Карла Маркса постоянно прерывается весь день 31 декабря. МЧС объясняет это высокой угрозой повторных обрушений, части дома выглядят ненадежными, на головы сотрудникам может что-то прилететь. Работы то начинаются, то вновь приостанавливаются. Спасателей выводят, срезают плиты, нависающие над грудой обломков, и снова возобновляют операцию.

Эпицентр взрыва находился на втором этаже в квартире №315. Следователи начинают отрабатывать версию с бытовым газом. За него в Магнитогорске отвечает компания «Газпром газораспределение Челябинск». На опросе сотрудники пояснили, что никаких жалоб на утечки из этой квартиры не поступало, более того, не было жалоб вообще по всему 164-у дому. А газовое оборудование сменили целиком около года назад.

315 квартира – арендная. Ее хозяин – Виталий Тишкин и таких квартир у него в Магнитогорске несколько. Ими занимается его знакомая Антонина, жилье сдается как на долгий срок, так и посуточно. Жильцы часто меняются, к этому привыкли все на этаже. В последний раз квартиру сдают 30 декабря, ключи передают в 18 вечера.

В списках МЧС, которые составляются первого января, фигурируют двое граждан Таджикистана, которые проживали в этой квартире. Никакой дополнительной информации о них нет. Позже эта строка, да и вообще информация о 315-ой квартире, пропадает из всех опубликованных материалов. Правда, остается на сайте городской администрации, оттуда ее, видимо, удалить просто забыли. 16 января «Комсомольская правда» публикует скриншот первой версии списка – с теми самыми гражданами Таджикистана.

Белая «ГАЗель»

Один из жильцов дома 164 на Карла Маркса Иван Лемясев вспоминает, что несколько раз видел возле дома белую «ГАЗель».

«Такое, знаете, маршрутное такси, причем даже с табличкой. Там был и маршрут написан, точно помню цифру 40. Вот она частенько у нас стояла возле дома в последнее время».

На машину обратили внимание еще несколько жителей дома – Наталья Долматова, Владислав Белоглазов, но номер маршрута не запомнили. Они уточняют, что в последний раз эта «ГАЗель» была припаркована возле дома в промежутке с 25 по 29 декабря: всего за несколько суток до трагедии.

Подготовка

Начиная с 12 декабря «маршруточники» ежедневно прозванивают объявления о сдаче квартир. Они рассматривают только многоквартирные дома, и чтобы помещение находилось не выше 3-го этажа. Например, тот же Махмуд звонил более 15 раз, но часть понравившихся ему квартир оказалась занята, а часть почему-то он отмел сам после разговоров с риэлтором. Поиски внезапно прекращаются в районе 19-21 декабря. «Маршруточники» узнали, что квартира на Карла Маркса, 164 освобождается прямо перед Новым годом.

Все дни, предшествующие взрыву в доме 164, Джумаев, Каимов, Абитов и еще несколько человек, среди которых, вероятно, был и Вадик/Асхаб собираются в квартире на Ленина. По ночам оттуда доносится шум.

Махмуд с друзьями несколько раз приезжают посмотреть на дом 164. Они внимательно рассматривают строение арок, ищут окна «своей» квартиры. Именно тогда на их «ГАЗель» и обращают внимание жильцы.

Днем 30 декабря Махмуд связывается с Павлом Самохваловым. Паша продает телефоны, у него точка в маленьком торговом павильоне рядом с Карла Маркса, 164. Они не знакомы, номер Махмуду дал Альмир, он с Пашей пересекался в автосервисе. Джумаев говорит, что ему нужно много «левых» симок – чистых, но активированных, а позже приезжает и забирает восемь сим-карт оператора «Теле-2».

В районе 18 часов Антонина передает ключи одному из «маршруточников». Ей обещают, что в квартире будут жить двое, порядок и чистоту гарантируют. Оплата на месте за несколько дней вперед. Документы обещают передать позже. 31 декабря на опросе Антонина заявит, что сдала квартиру «каким-то таджикам» – именно так и появятся в списках МЧС напротив взорванной квартиры №315 те самые «граждане Таджикистана».

После встречи с Антониной «маршруточники» встречаются на улице Ленина, 93. С собой у них небольшой газовый баллон. На лестничной площадке им попадается соседка Светлана. Женщина вечно чем-то недовольна, вот и сейчас снова допытывается, зачем им нужен этот баллон. Алишер объясняет, что на газе готовить быстрее, чем на электроплитке.

На Ленина, 93 «маршруточники» проводят несколько часов и поздно вечером выдвигаются обратно на Карла Маркса, 164.

Важно: Далее в тексте изложена основная версия. Вся последующая информация излагается со слов источников. Подтвержденные детали мы помечаем словом «факт».

Взрыв в доме планировался на сутки позже

Теракт в доме 164 на проспекте Карла Маркса должен был произойти рано утром первого января. При этом подрыв дома задумывался как последнее звено в целой серии терактов по всему городу.

Бомбы собирались заложить в местах гуляний в ночь на первое января. Устройства хотели прятать в урнах и под лавочками в скверах, парках и на площадях. Взрывы должны были начаться вскоре после праздничного салюта. А уже рано утром спустя несколько часов – теракт в жилом доме.

Факт: Мы не знаем, кто именно из «маршруточников» собирал СВУ. Но известно, что Махмуд и Альмир разбирались в электрике, благодаря работе на стройке и в автосервисе. А Альмир в юности служил на Балтфлоте, однако его специализацию мы пока не выяснили.

Факт: Незадолго до взрыва в квартире Махмуд дважды за ночь связывается с одним и тем же абонентом – около 3 часов ночи и в 4 утра по местному времени. После этого он больше никому не звонит и только сидит в интернете до самого утра.

В шесть утра по местному времени устройство срабатывает, вероятно, из-за замыкания в цепи, вызванного либо случайным звонком/сообщением на этот номер, либо из-за ошибки террористов во время сборки. А это значит, в квартире на тот момент кто-то был, и этим кем-то могли быть не Джумаев, Абитов или Каимов. Но по официальным данным, при взрыве погибли 39 человек, и все они были опознаны родственниками. Однако это не исключает того факта, что данные по телам погибших в квартире боевиков скрыли для оперативных действий и не внесли в официальный список.

А тем временем мощности незапланированного взрыва хватает для того, чтобы обрушить несущую конструкцию арки, к которой примыкает квартира. Но масштабы трагедии и количество жертв пока неясны, и для террористов это может быть равнозначно неудаче, ведь они ожидали совершенно иного эффекта.

Факт: Во второй половине дня 31 декабря сотрудники спецслужб и ЦПЭ МВД пытаются связаться с Джумаевым, Каимовым и Абитовым. Им звонят на мобильные и на домашние номера. Все телефоны отключены, а дома никого из них нет. В квартире Альмира трубку берет его старшая дочка.

Остальные взрывные устройства, которые должны быть разбросаны по всему городу днем 31 декабря, остались в квартире на Ленина, 93. Однако намеченный план уже терпит неудачу: в городе вводятся повышенные меры безопасности из-за взрыва. А позже они многократно усиливаются из-за неожиданного приезда президента в Магнитогорск. Закладывать бомбы в центре уже было невозможно.

Поэтому пластиковую бутылку с проводами и телефоном оставили (считайте, бросили) на остановке общественного транспорта. Именно ее и найдет утром первого января возле ТЦ «Континент» дворник Салават. Этот торговый центр находится всего в полутора километрах от «явочной» квартиры на Ленина, 93.

Факт: 6-го января сотрудников МЧС и следователей СК сгоняют на городскую свалку. Приказ звучит несколько размыто: «искать подозрительные предметы и телефоны». Это значит, следственная группа предполагала, что дворник Салават нашел лишь одну из нескольких бомб, а остальные взрывные устройства могли остаться незамеченными в мусорках и были вывезены на свалку.

Факт: Днем 31 декабря житель Магнитогорска Вадим Посудин видит Махмуда за рулем «ГАЗели». Они давно знакомы, так как вместе работали в таксопарке. Джумаев стоит на светофоре на пересечении проспекта Карла Маркса с улицей Гагарина.

«Я в этот момент был на маршруте, ехал с пассажирами. Махмуд стоял в среднем ряду на светофоре. Я заметил его, помахал ему рукой, он узнал меня и кивнул. Он был на той «ГАЗели» своей старой».

Факт: Весь декабрь 2018 года Джумаев для чего-то собирает деньги. Он продает свою «ГАЗель» за 200 тысяч рублей, правда, не отдает ее новому владельцу, обещая, что привезет позже. У него в квартире для регистрации прописаны двое шапочных знакомых, раньше Махмуд никогда не брал за это деньги, а в декабре попросил с каждого по 5 тысяч рублей.

Заходит в гости к приятелю Александру, у которого свой ломбард и одалживает у него золота на 20 тысяч рублей, клянется скоро вернуть. Звонит бывшему начальнику, у которого работал на стройке и требует вернуть старый денежный долг. А еще неожиданно Джумаев подает документы на загранпаспорт, правда, так его и не забирает.

По всей видимости, деньги нужны были, чтобы группа залегла на дно.

Гексоген

Сразу пять не связанных между собой источников рассказали, что в теракте в доме на проспекте Карла Маркса использовался гексоген. Этот белый кристаллический порошок – одно из самых мощных существующих взрывчатых веществ. По своей силе он в несколько десятков раз превосходит тротил.

Факт: Светлана, жившая по соседству с Джумаевым, Каимовым и остальными на Ленина 93, рассказывает, что видела при обысках у них пакеты с некой «белой смесью», их изъяли сотрудники ФСБ. Словам Светланы можно доверять, так как ее привлекали в качестве понятой.

При наличии необходимых реактивов и опыта гексоген вполне реально произвести в домашних условиях. Однако у нас вызывает сомнение наличие подобной квалификации у Джумаева, Абитова и Каимова. Это может означать, что в их группе был как минимум еще один боевик с соответствующей подготовкой, либо же гексоген им кто-то передал.

Задержание

Поздним вечером первого января «маршруточники» понимают, что район, где они скрываются в квартире №37 на Ленина, оцеплен. Террористы решают уходить на «ГАЗели». Но все выезды перекрыты, и маршрутка быстро утыкается в один из пикетов. Автомобиль пытается прорваться, по нему открывают огонь. Происходит взрыв.

На поражение стреляли, вероятнее всего, не просто так: в машине могла находиться взрывчатка, а ведь на городских улицах гуляют люди. Устраивать погоню за автомобилем тоже опасно, так как маршрутку намеренно могли взорвать в людном месте или просто въехать в толпу.

Факт: Органы давно знали о существовании этой ячейки радикалов в Магнитогорске. Они были известны поименно, более того, спецслужбы отслеживали их номера телефонов и фиксировали переписки и звонки. Это обыкновенная работа, которую ведомства вроде Центра противодействия экстремизму МВД ведут в каждом регионе России.

Перед Новым годом террористы перенесли большую часть общения на другие симки, о существовании которых сотрудники на тот момент могли не знать. При этом Джумаев и остальные продолжали общаться и на старых номерах, чтобы не вызывать подозрений.

Почему ИГИЛ так долго не брало на себя ответственность?

Ночью 18-го января телеграм-канал «Directorate 4» опубликовал у себя публикацию арабской газеты Al Naba. В ней (со ссылкой на источник) утверждается, что боевики Исламского государства взяли на себя ответственность за взрыв дома и маршрутки в Магнитогорске. Свое долгое молчание исламисты «объяснили соображениями безопасности тех, кто устроил теракт». Однако это спорное заявление. Ведь спецслужбы итак уже с 31-го декабря начали отрабатывать местных экстремистов, и подобная пауза никак бы не повлияла на «безопасность» всей ячейки.

Вероятнее всего в ИГИЛ первое время молчали, потому что изначальный план с серией терактов был сильно нарушен. Всей информацией в группировке не обладали: после преждевременного взрыва в квартире остальные боевики залегли на дно. Однако затем весьма удачно для радикалов пауза затянулась и со стороны российского следствия, уверяющего, что это был взрыв газа. Это только играло на руку исламистам. Оставалось выбрать день для громкого заявления.

P.S. Что происходит сейчас?

Все эти дни, после взрыва белой «ГАЗели», в Челябинской области продолжалась масштабная спецоперация. Ее детали нам, к сожалению, неизвестны. Не исключено, что на момент публикации материала уже есть и задержанные, и даже уничтоженные: те, кто вербовал и курировал группу «маршруточников».

«@baza»