Будни ОРДЛО: двойное предательство в «ДНР» и «крышепад» на родине Януковича

Абсолютное большинство живущих в оккупации совершенно не следят за судьбой бывших и нынешних местных чиновников. Людей сейчас очень волнует такое актуальное явление, как «крышепад».

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса. Особенно все впечатлил «крышепад», на родине беглого экс-президента Виктора Януковича, в Макеевке, об этом и многом другом, чем запомнилась прошедшая неделя в ОРДЛО, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук

«Министр «ДНР» против российских пропагандистов

Минувшая неделя запомнилась одним неописуемым случаем – так называемый «министр связи «ДНР» Яценко подал иск о защите чести и достоинства в Симоновский суд Москвы на российских пропагандистов. «Достоинство» коллаборанта ущемил интернет-гигант Rambler&Co, а также московский издательский дом «Аргументы недели», с которых «министр» хочет взыскать суммарно 1 млн руб. «моральной компенсации».

Все дело в том, что «Аргументы недели» напечатали, а сайт Rambler разместил довольно-таки проходной пропагандистский материал, в котором, правда, предъявлялись личные претензии к Яценко – мол, он якобы работает шпионом СБУ, куда сливает все секретные разговоры, которые ведутся в «правительстве «ДНР».

Аргументируя обиду своего клиента, яценковский адвокат был с российскими СМИ более чем окровенен: «Rambler распространяет информацию о государственной измене «министра связи «ДНР», при том что, согласно статье 320 «уголовного кодекса «ДНР», за госизмену в военное время наказание – смертная казнь. Такие обвинения, хотя и безосновательные, сами по себе опасны для человека, так как любой может прочитать их, принять всерьез и совершить самосуд».

Само собой, юрист лишний раз не распространяется, что Яценко первый раз совершил госизмену в отношении Украины еще в 2014 г. (СБУ уже давно предъявила ему соответственное официальное подозрение и объявила в розыск), посему «министру»-коллаборанту, что называется, не впервой. Однако Яценко рассказал о «лживой информации о госизмене с моей стороны, которая порочит мои честь и достоинство» не лишь бы кому, а целому РИА «Новости».

После чего этот его комментарий разошелся по всему Рунету, но даже на сепаратистских аккаунтах в соцсетях выводы из данной новости последовали весьма нелестные: «Оказывается, у самого ненавистного в «ДНР» министра Яценко есть честь и достоинство».

Московское трудоустройство экс-«вице-премьера «ДНР»

А вот другой бывший «член Совмина «ДНР» Караман на уходящей неделе добился трудоустройства не где-нибудь, а в самой Москве. В 2014-м этот персонаж был в ОРДО, так сказать, «пролетом», менее четырех месяцев пребывая в «служебной командировке» на Донбассе, являясь «вице-премьером «ДНР» по социальным вопросам» и параллельно «главой МИД «ДНР».

Теперь же он возглавил представительство непризнанного Приднестровья в столице России (что-то типа «посольства»), где, по словам нынешнего главаря Приднестровской Молдавской республики Красносельского, «каждый гражданин ПМР сможет подать заявление, и ему будет оказана помощь, в зависимости от ситуации».

Возвращаясь персонально к Караману, следует сказать, что сам он – не местный донецкий, и даже не российский, а именно приднестровский. На территории Молдовы данный индивид родился, учился, работал и в 1991-м приобщился к сепаратистам из самопровозглашенной ПМР прямиком из кресла второго секретаря Слободзейского райкома КПСС. Далее карьера Карамана складывалась также очень благополучно: в 1991 – 2001 гг. он был бессменным «вице-президентом ПМР», а в 2002 – 2012 гг. – «полномочным представителем президента ПМР в РФ и Беларуси в ранге министра».

Когда новый главарь Приднестровья Шевчук стал вычищать кадры своего предшественника Смирнова, под раздачу попал и Караман. Поэтому он с легкостью принял в 2014-м предложение «помочь в строительстве народной республики» в оккупированном Россией Донецке.

Кстати, его краткая «командировка» в ОРДО не прошла бесследно – он давно включен в санкционные списки США и Евросоюза, «прокуратура «ДНР» разыскивает его по обвинению в похищении людей, а фото его физиономии долго красовалось в Донецке и округе на стендах «Их разыскивает милиция».

Продолжение «снежного крышепада»

Тем не менее абсолютное большинство живущих в оккупации совершенно не следят за судьбой бывших и нынешних местных «чиновников». Людей сейчас очень волнует такое актуальное явление, как «крышепад».

Это когда под тяжестью никем не убранного снега падает какая-нибудь крыша, способная причинить травмы различной степени тяжести своим случайным жертвам. И такие «крышепады» фиксируются буквально ежедневно, начиная еще с прошлой недели, когда в Макеевке снег обвалил каркас над несколькими торговыми точками на одном из местных рынков, переломав руки и ноги нескольким людям.

На этой неделе 16 января похожий случай произошел опять в Макеевке, в одном из ее шахтерских поселков, – обвалилась не только конструкция местного рынка, но под тяжестью снега провалилась крыша в одном из жилых домов. В тот же день «снежный крышепад» посетил Кадиевку в оккупированной части Луганщины – там упало перекрытие над цехом Стахановского вагоностроительного завода.

Также 16 января под весом снега упали крыши в многоквартирных домах в донецком Торезе (после деоккупации – Чистяково) и луганской Брянке. А 15 января по такому же сценарию обрушилась навесная конструкции над центральным входом в здание на центральной площади Енакиево, обломками была травмирована местная жительница. И в субботу в Макеевке вновь произошло обрушение крыши многоквартирного дома, не выдержавшей тяжести снежного покрова.

Показательно, что о подобных инцидентах не стесняются сообщать оккупационные «власти» и местные пропагандистские СМИ, так что подобные происшествия явно носят характер настоящей эпидемии.

Олег Полищук, «Деловая Столица»