Каждый народ достоин своей Рыбки. О новой российской «политузнице»

Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка, могут признать политзаключенной. Этим вопросом занялась правозащитная организация «Мемориал».

Девушка сейчас находится в российском СИЗО, ее подозревают в вовлечении в проституцию. Ее задержали в Шереметьево сразу по прилету из Таиланда, где она отбывала наказание за незаконную организацию секс-тренинга. Рыбка стала широко известна после публикации расследования Алексея Навального. Там утверждалось, что она отдыхала на яхте вместе с миллиардером Олегом Дерипаской. Обозреватель «КоммерсантЪ FM» Михаил Гуревич предположил, чем может закончиться эта история.

Перефразируя известное высказывание философа Шарля Луи Монтескье, каждый народ достоин своей Рыбки. Прогремевший год назад скандал с участием Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова, известных в миру как Настя Рыбка и Алекс Лесли, вновь вернулся в наше информационное пространство.

Происходит этот камбек со всеми атрибутами отечественного шоу-бизнеса и активным участием правоохранителей. Собственно, именно вмешательство государства в этот новый виток истории и вызывает определенный интерес.

Ведь в остальном все достаточно банально. Очередной предприниматель на ниве сексуального просвещения c легким налетом сектантства и его бойкая ученица, что называется, «потеряли берега», задели интересы власть предержащих и в итоге были использованы политической оппозицией, проиграли суд олигарху, и даже сбежав в Таиланд, оказались в тамошней тюрьме. Все, концерт можно было считать оконченным.

Но неожиданно накануне депортации у родственников Кириллова был проведен обыск, а гражданку Белоруссии Вашукевич-Рыбку полицейские выволокли из транзитной зоны Шереметьево, проштамповали паспорт и, не дав улететь в Минск, устроили неуклюжий арест с использованием кресла-каталки прямо под софитами видеокамер.

Теперь в деле фигурирует еще и приятельница Насти Рыбки – Саша Травка. По ее заявлению, депортированные находятся в изоляторе «Зябликово» и обвиняются в организации проституции. Сюрреализм какой-то.

Хотя, если абстрагироваться от всех этих сценических псевдонимов, интересный для общественности и правосудия кейс тут действительно имеется. Даже два. Во-первых, являются ли разнообразные курсы личностного роста с сексуальным подтекстом скрытой формой сутенерства и проституции.

А во-вторых, было бы любопытно узнать мнение суда об эскорт-услугах, предоставляемых предпринимателями своим партнерам. И особенно высокопоставленным чиновникам.

Согласно мировым трендам законодательства, подобные услуги можно квалифицировать как так называемую сексуальную взятку и, соответственно, одну из разновидностей коррупции.

В новейшей российской истории, кстати, была похожая ситуация с приснопамятным генпрокурором Юрием Скуратовым. Тогда за трансляцию на ТВ видеоролика с человеком, похожим на генпрокурора, никто к ответственности привлечен не был. Да и самого прокурора отправили в отставку не по суду, а тихим решением Совета федерации. \

Но, может, времена изменились? Было бы любопытно понаблюдать за таким судебным процессом и ознакомиться со свидетельскими показаниями тех же Олега Дерипаски и Сергея Приходько.

Хотя подозреваю, что ни один из вышеперечисленных вопросов российский суд не заинтересует. Никаких глобальных выводов и прецедентов создано не будет.

И только общественность в социальных сетях продолжит еще какое-то время судачить о том, что же такого опасного услышала бедная Настя из Бобруйска на яхте у берегов Норвегии в компании олигарха и его высокопоставленного знакомого.

Михаил Гуревич, «Коммерсантъ FM»