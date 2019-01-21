Два вместо четырех? Путин торгуется с Японией по вопросу Курильских островов

Кремль намерено затягивает вопрос японских «северных территорий», превращая процесс подписание мирного договор в бесконечные и безрезультатные переговоры.

22 января президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут в Москве очередной тур переговоров между Россией и Японией по проблеме Курильских островов и возможности заключения мирного договора, пишет редакция «Настоящего Времени».

Страны не заключают мирный договор уже более 70 лет. Основная проблема – статус Курильских островов в Тихом океане. Япония продолжает считать их своими «северными территориями», оккупированными Россией, и продолжает настаивать на их возвращении. Российские же власти сталкиваются с большими сложностями в освоении Курил, но не могут прямо объявить о передаче островов из-за больших репутационных потерь, которое это действие имеет для Кремля. В Москве и в нескольких других городах России в январе прошли несколько протестных акций против передачи Японии части Курил.

Тем не менее, по данным японских СМИ, вопрос передачи Россией островов находится уже на последнем этапе обсуждения, и условия передачи территорий могут быть озвучены уже 22 ноября. ​

Как сообщило утром 22 января японское агентство «Kyodo» со ссылкой на правительственные источники, Абэ готов заключить мирный договор с Россией, если Японии отойдут два острова из четырех– Шикотан и Хабомаи (они самые ненаселенные, на Шикотане живут 2820 человек, на Хабомаи находятся только пограничники, гражданского населения там нет).

При этом Япония, по данным источника агентства, согласна на передачу островов «на формальных условиях». Это означает, что Россия пока сохранит контроль над территориями и сможет вести на двух островах хозяйственную деятельность, а российское население продолжит там жить.

Итуруп и Кунашир, по данным «Kyodo», продолжат оставаться российскими.

Однако даже в таком виде Кремль эти предложения отвергает. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уже заявил на телеканале Россия-1, что слова Абэ о претензиях на Южные Курилы «сильно осложнят» его переговоры с Путиным.

Программа «Смотри в оба» показывает, как вопрос Курил освещают СМИ двух стран.

Японские масс-медиа: Москва хитрит

По мнению японских СМИ, в затягивании ситуации вокруг островов виноват Кремль. Прошлой осенью Владимир Путин предложил Синдзо Абэ наконец подписать мирный договор, который все откладывался с 45-го года. А ведь это для Токио означает официально признать результаты Второй мировой и потерю «северных территорий», хоть и оставляет надежду вернуть два из четырех островов.

Но уже после протянутой Японией руки дружбы, отмечают журналисты, Россия принялась строить на Курилах новые армейские бараки. Да и вообще, пишут японские газеты, в последние годы Москва активно обживает спорные острова: строит спортивный комплекс для местных детей, в рамках программы «дальневосточный гектар» переселяет туда полтысячи человек с «большой земли».

Все это, считают японские СМИ, чтобы покрепче зацепиться на незаконно захваченных островах: «Северные острова были по-мародерски захвачены», пишет японское издание «Sankei Shimbun».

Российская пропаганда: Токио наглеет

Провластные медиа в России называют реакцию японцев на предложенный мир чуть ли не истерикой, да еще и инспирированной американцами.

– «Япония, входившая в гитлеровскую коалицию и потерпевшая поражение, должна признать итоги Второй мировой войны» («1 канал», Россия).

– «Никто не ведет переговоры о принадлежности Курил. Об этом говорят только японцы» («Россия 1», Россия).

– «Токио нагнетает атмосферу вокруг Курильских островов» («ТВЦ», Россия).

– «Судя по всему, американская дипломатия через японцев наносит очень тонкий удар» («Россия 1», Россия).

Как уже говорилось в статье Александра Гольца «Проблема «северных территорий»: Япония хочет острова, а Россия – бесконечных переговоров», опубликованной «Украинско-российским обозрением», Кремль намерено затягивает вопрос японских «северных территорий», превращая процесс подписание мирного договор в бесконечные и безрезультатные переговоры.

«Настоящего Времени»