Компания Зеленского получала заказ на съемки фильма в России в 2017 году

Министерство культуры России выделяло компании Зеленского средства для съемки фильма «Вниз».

«Настоящее Время» нашло документы, которые подтверждают, что российская компания «Грин Филмс» получила 35 миллионов рублей от Министерства культуры России в 2017 году на производство фильма «Вниз», сообщает телеканал.

Фильм «Вниз» российского режиссера Марюса Вайсберга – триллер, сценарий которого «Грин Филмс» выкупил у американских продюсеров. По сюжету компания незнакомых людей застревает в лифте. Роли исполнят Александр Петров, Александра Бортич, Владимир Машков.

Как ранее сообщали журналисты-расследователи программы «Схемы», конечный владелец «Грин Филмс» через офшор на Кипре – украинский шоумен Владимир Зеленский. Ранее он заявил о своих намерениях баллотироваться в президенты Украины.

В интервью сайту «Украинская Правда» Зеленский подтвердил, что «Грин Филмс» продолжает работать в России, но подчеркнул, что компания была передана в управление и заявку на государственной финансирование подавали «те, кто занимается этой компанией».

Он также заявил, что «в ближайшее время» выйдет из кипрской компании, которой принадлежит «Грин Филмс».

Зеленский рассказал, что его компания «Квартал 95» продолжает получать роялти за продукты, произведенные до 2014 года – аннексии Крыма Россией и начала боевых действий в Донбассе. Например, за сериал «Сваты».

«Контракт заключен на 10 лет. Как я могу закрыть эту компанию? Контракт до 2021 года. С 2011 до 2021 года мы получаем роялти от «Сватов». Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет», – заявил он.

Ранее журналисты «Схем» нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс». Основатель всех трех компаний – зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же – соучредитель ООО «Квартал 95», конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры.​

В России три компании, найденные журналистами, с 2014 по 2017 год заработали около 13 миллионов долларов.

Зеленский в интервью в декабре 2018 года заявил, что последний фильм в России он делал в 2012 году, в эфир он вышел в 2014-м.

«Настоящее Время»