Россия просуществует еще несколько лет, – Ющенко

Экс-президент Украины Ющенко уверен, что Россия не имеет никакого политического будущего.

России недолго осталось существовать в нынешних границах. Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил об этом «112 Украина».

«Поставьте из спектра сотни российских политиков (одного), через год-через полтора вы там увидите авторитарного типа управленца, а через два года вы увидите там тираническую модель», – отметил Ющенко.

По его словам, суть россиян – нежелание свободы и демократии. Им рабство и веру в доброго царя подавай.

«Кажется, еще Алексей Толстой говорил, что есть две России: одна – Киевская, и все, что присуще Европе, там есть. Это Русь, сделавшая мировую культуру, по крайней мере, европейскую. А есть Русь тайги. Вот мы говорим об этой России», – добавил он.

Потому Россия в нынешнем виде – уходящая натура.

«Для 21 века одна шестая мира, когда она находится в таком политическом режиме, не имеет будущего», – резюмировал Ющенко.

«112 Украина»