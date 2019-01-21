В политическом вакууме и Рыбка – «политузник». Новая «звезда» российский либеральной тусовки

А какие политические лозунги выдвигала Настя Рыбка?

Я просто читаю сейчас вал постов о том, как в среде российского либерализма восходит новая звезда политузников Настя Рыбка – и немножко так недоумеваю, конечно, – пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

«Политический заключенный – лицо, находящееся под стражей или отбывающее наказание в виде лишения свободы, а также направленное на принудительное лечение в психиатрическую больницу, в деле которого присутствует явная политическая составляющая, например, оппозиция действующей власти».

А какие политические лозунги выдвигала Настя Рыбка? Я просто читаю сейчас вал постов о том, как в среде российского… Опубліковано Аркадієм Бабченком Понеділок, 21 січня 2019 р.

Беспредел? Да. Бандитизм? Да. Похищение человека в транзитной зоне? Да. Неправедно осужденная? Да. Должна быть отпущена, по крайней мере по этим обвинениям? Безусловно.

Но явная политическая составляющая-то у нее в чем?

Была бы просто эскорт-герл, ее и вправду было бы жалко. Мне вот на ее профессию совершенно плевать. Хоть проститутка, хоть сантехник. Без разницы. Но девочка откровенно хотела влезть в схему «без меня пилят».

Хотела яхт и миллионов. Из денег, украденных у страны. Дерипаска пилит страну напрямую. А она хотела отпилить кусок от Дерипаски. Вы ж все время говорите, что «это не их деньги, это наши деньги». Ну, вот, она хотела отпилить часть ваших денег. Украденных у вас же. Тот же самый распил страны. Только через посредника.

Узник совести? Серьезно?

В день десятилетия убийства другой Насти – Бабуровой?

И вы хотите их поставить на одну ступень?

Сергей Канев вон вообще пишет, что она работала под ФСБ. Одна контора пыталась сожрать другую, но была сожрана сама – и вы называете это узником совести?

Ставлю пять баксов, что через пару заседаний мы услышим от нее слова поддержки курса Путина и Крымнаш. Что силы зла попытались поссорить ее с Дерипаской – уже сказала. Дайте сюжету развиться до конца.

Что-то как-то, друзья, в своем политическом вакууме вы там совсем уже из мышей пытаетесь героев делать.

Обратно не скорблю чота.

Доброе утро.

Аркадий Бабченко, Facebook