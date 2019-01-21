В Магнитогорске разослали письма с угрозами совершения терактов в городе

В нескольких учреждения получили по электронной почте сообщения о возможных терактах. ФСБ проверяет информацию.

Несколько учреждений в российском городе Магнитогорск сегодня получили по электронной почте письма о возможных терактах. Как сообщает местное издание «74.ru», информацию проверяет управление ФСБ.

Сообщение о возможном теракте получили в городской больнице № 1. В письме говорится, что взрывные устройства заложены в нескольких общественных местах, среди которых могут быть медицинские учреждения, учебные организации и торговые центры.

По информации очевидцев, из школы № 62 вывели учеников из-за угрозы теракта, также сообщается о проверке в детской и психиатрической больницах.

В администрации Магнитогорска призвали жителей города «не поддаваться на провокации и не паниковать», а разосланные сообщения назвали попыткой дестабилизировать обстановку в городе.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыв обрушились 7 этажей в подъезде 10-этажного дома, под завалами погибли 39 человек. Основная версия следствия — взрыв бытового газа, однако местные журналисты нашли доказательства возможного преднамеренного взрыва. Об ответственности за теракт на прошлой неделе заявляли террористы «Исламского государства».

«74.ru»