Сегодня в Брюсселе пройдут переговоры по транзиту российского через территорию Украины

Украина намерена добиться подписания нового контракта с Россией по нормам европейского права.

Сегодня, 21 января, в столице Бельгии – Брюсселе – пройдут трехсторонние газовые переговоры при участии Украины, Европейской комиссии и России. Основной темой переговоров будет сохранение транзита российского газа в страны ЕС по украинской территории, сообщает пресс-служба Совета Европы.

Встреча пройдет при участии замглавы Еврокомиссии по делам энергосообщества Мароша Шефчовича, министра иностранных дел Украины Павла Климкина, руководителя НАК «Нафтогаз Украина» Андрея Коболева, министра энергетики РФ Александра Новака и заместителя главы «Газпрома» Александра Медведева.

Напомним, на прошлой неделе глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал сохранение транзита главной задачей переговоров с «Газпромом». Кроме того, украинская сторона будет настаивать на подписании контракта по европейскому праву, чтобы обеспечить объемы и гарантии выполнения.

Коболев отметил, что без нового контракта «Газпром» с 2020 года может приостановить транзит. Как известно, срок действия контракта на транзит российского газа в ЕС от 2009 года истекает 1 января 2020 года.

Пресс-служба Совета Европы