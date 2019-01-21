Церковь Московского патриархата не сохранит за собой Лавры, не сменив название, – Филарет

Сохранить за собой Киево-Печерскую и Почаевскую лавры в Украине, без смены названия в соответствии с принятым законом Московский патриархат не сможет. Тем временем в ПЦУ перешли уже 100 приходов.

Православная церковь Московского патриархата в Украине должна сменить название согласно требованию Верховной Рады Украины, иначе она не сможет сохранить в собственности Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет сообщил об этом в интервью «ТСН».

Филарет отметил, что парламент принял закон для перехода общин, а также обязал церковь московского патриархата сменить название.

«Если они должны перерегистрироваться в Русскую православную церковь, а они не захотят, тогда не будут иметь права юридического лица. А без права юридического лица – лишатся многого… В том числе и лавры», – добавил Филарет.

«Насилие мы отвергаем сразу, только законными методами. Рада приняла механизм, как община может перейти в Украинской православной церкви. Бог создаст условия, и им придется. И я в это верю и убежден, что это будет. Потому что это святыня Украинской и должен принадлежать украинской церкви, а не российской», – сказал Филарет.

Ранее священники московского патриархата заявляли, что не собираются покидать Киево-Печерскую лавру. По словам архимандрита Поликарпа, священники покидать ее не собираются, поскольку «они украинцы и будут жить на своей земле».

Напомним, после образования Православной церкви Украины на объединительном соборе 15 декабря к ПЦУ присоединились уже более 100 приходов московского патриархата.

Соответствующая информация представлена в интерактивной карте переходов, которую создали журналисты «ТСН».

Наиболее активным регионом, где приходы УПЦ МП переходят в ПЦУ, является Винницкая область. В целом же общины активно переходят в новообразованную церковь на западе и в центре Украины, на Востоке, Юге и Севере. В Киевской области, как отмечают журналисты, такая активность значительно ниже.

Последними в первой сотни на Крещение, 19 января, к ПЦУ присоединились религиозные общины села Стуфчинцы (Хмельницкая область), села Головчинцы (Хмельницкая область) и города Хмельницкий (приход в честь св. Иоанна Богослова), говорится в материале.

Так же 19 января в ПЦУ перешли еще три прихода в Житомирской области.

Руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш ранее спрогнозировал тысячи переходов из УПЦ МП в новую Православную церковь Украины. Он также указал алгоритм перехода громад в ПЦУ.

17 января Верховная Рада приняла закон о подчиненности религиозных общин, который предусматривает, что приход может принять решение о переходе в другую церковь двумя третями кворума.

«ТСН»