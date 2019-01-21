Российские исторические мифы: «закопченные русские» строители пирамид и копающие Черное море «древние укры»

Когда нет древнего величия, но хочется гордиться прошлым, всегда найдутся те, кто удовлетворит общественный спрос.

В Украине с наследием великих цивилизаций определенно не сложилось. Нет у нас ни умопомрачительных руин древних храмов, ни пирамид, ни прочих свидетельств былого величия, – пишет Дмитро Полюхович на страницах «Деловой Столицы».

Наши Херсонес да Ольвия – даже на фоне античных развалин Турции или Болгарии – смотрятся весьма бледно и неубедительно, а уж супротив Римов с Афинами вообще… Правда, это нисколечко не свидетельствует о том, что на территории Украины ранее обитали какие-то нэдолугие граждане.

В наших широтах с величием древних цивилизаций у всех проблемы. Это Диогены с Аристотелями и Фидиями могли всю жизнь проходить без штанов в одной хламиде, размышляя о высоком и создавая шедевры. На Севере одной тряпочки будет маловато – здесь шуба нужна. Да и энергия, в основном, тратится не на мудрствования, а на банальное физиологическое выживание.

Кроме климата важную роль играла и проблема коммуникаций, без которых невозможна торговля и, соответственно, возникновение и развитие величественной цивилизации. В Средиземноморье с этим проблем не было: теплое море плюс изобилие разнокалиберных островов. Последние в условиях каботажного плавания (а другого в древности и не было) – вещь незаменимая. В наших же краях было только «зеленое море» степей.

Сравним несколько цифр. За один день парой волов чумаки перевозили тонну груза на расстояние 20-25 км. Тогда как в V в. до н. э. по Средиземному морю массово ходили корабли, способные взять на борт 100-150 т груза. Это эквивалент того, что могли перевезти 200-300 чумацких волов. Вот только в течение светового дня корабли проходили не жалкие 20 км, а добрых две сотни и более (особенно если ветер попутный).

Когда нет древнего величия, но хочется гордиться прошлым, всегда найдутся те, кто удовлетворит общественный спрос. Особенно это характерно для постколониальных наций, едва обретших свободу после веков иноземного владычества. Мол, в дне сегодняшнем нам гордиться пока нечем, зато в прошлом!!!

Здесь стоит упомянуть финского египтолога, художника, поэта, композитора, астронома, архитектора и масона Сигурда Веттенхови-Аспа (1870-1946). В 1935-м он издал фундаментальное исследование «Калевала и Египет», в котором весьма аргументированно доказал, что Финляндия – родина всей человеческой цивилизации.

Веттенхови-Аспа, например, доказал, что культура древнего Египта была развита не какими-то там африканцами, а пришедшими через Индию на берега Нила финнами. Кстати, даже само название «пирамиды», по его мнению, прямо указывает на Финляндию: слово «пирамиды» не что иное, как искаженное финское «pyhät raamit» – «Святые рамки».

Кроме того, согласно исследованиям Веттенхови-Аспа, все индоевропейские языки уходят корнями в древний финско-египетский язык. Он же доказал, что древнефинский вообще является исходным для всего человечества и от него произошли все остальные языки и наречия мира.

Вскоре среди украинцев тоже нашелся свой Веттенхови-Аспа. За дело взялся некий Лев Силенко – украинский эмигрант в США, основатель РунВiри (Рідна Українська Національна Віра) – религиозного течения, поклоняющегося «Єдиному Господу Дажбогу». Постулаты РунВiри, а также многочисленные исследования в области Истории Человечества и Украинцев Силенко изложил в своём грандиозном (1427 страниц, 3 кг веса) труде «Мага Віра» (Могутня Віра), изданном в 1979-м в Нью-Йорке. Кратко об этом проекте можно прочесть в Словаре древней украинской мифологии.

Цитировать первоисточник не будем, ограничимся выдержками из словаря: «В книзі простежується історичний, місіонерський шлях стародавніх українців-оріїв, що несли хліборобську культуру в світи за такими напрямками: Оріана (Україна) – Індія – Китай – Вавилон (Месопотамія)– Єгипет – Палестина – острів Кріт – Гіттія (територія сучасної Туреччини) – Італія – Греція – Ацтеки – Перуани – Західна Європа. Велику увагу автор-шумеролог приділив переселенню оріан до Межиріччя. «Сумеріани (шумери), – зазначає Силенко, – перші цивілізовані люди на землі, прийшли на родючі долини Тигру і Євфрату 5300 років тому і перетворили Месопотамію в Едем (рай)». Тут стародавні орії жили в хатах-мазанках із глини, водночас вони збудували перші великі цивілізовані міста: УР (на честь давньоукраїнського – оріанського – бога хліборобства і родючості). КУТА, УМА («місто вчителів») і КІШ (санскритське – «постій», «табір»).»

Из «Мага Віри» также узнаем, что Заратустра и Будда «є за походженням давніми українцями-оріанами». Мало того, оказывется что: «руси [праукраинцы] збудували селище Русасалем, тобто «Русів постій». З назви Русасалем постало – Єрусалим».

Учитывая, что в переходной период среди всех народов существует спрос на подобные теории, выдержки и «выжимки» из «Мага Віри» массово публиковались в украинских СМИ в начале и даже в середине 1990-х.

Тогда же широкую популярность в узких кругах любителей псевдоисторических сенсаций получила теория кандидата исторических наук Юрия Шилова о том, что шумеры, а вместе с ними и вся мировая цивилизация,– выходцы из Трипольской культуры правобережной Украины, которую Шилов назвал «государство Аратта». Среди специалистов это сомнительное «открытие» вызвало скепсис.

После неудачных попыток на основе своего «открытия» стать доктором исторических наук певец «Аратты» не очень-то и расстроился. Вскоре он самопровозгласился академиком «Украинской международной Академии оригинальных идей» и в придачу академиком «Православной Русской академии».

Заметим, что город-государство Аратта действительно упоминается в шумерских источниках, однако где он находился – нигде не сказано. Если поверить Шилову, то историю «Аратты» можно прочитать в т. н. «протошумерском архиве». Архивом он называет многочисленные петроглифы, которыми испещрены стены многочисленных пещерок и гротов знаменитой Каменной Могилы, что вблизи Мелитополя.

В 1990-х в псевдоисторических изысканиях любителей оригинальных идей впервые появляются и пресловутые «древние укры», – Великий Народ, придумавший сельское хозяйство, животноводство, колесо и металлургию, основавший все мировые религии прошлого и настоящего, стоявший у истоков всех известных цивилизаций.

Кто впервые в данном контексте озвучил этот термин – сказать сложно, но это и не важно. Важно другое: на протяжении последних десятилетий все вышеупомянутые теории об ориянах, араттцах, украх с протоукрами в придачу никогда не рассматривались историками как нечто серьезное и оставались уделом маргинальных групп наравне с контактерством, палеоконтактами, уфологией и прочей конспирологией.

В то же время с целью показать украинцев забавными недоумками «укров» подняла на знамена российская пропаганда. Любое наше заявление, что украинцы отдельный народ со своей многовековой историей, тут же нарывается на ироничное: «Знаем-знаем. Великие Укры еще Рим заодно с Афинами основали и пирамиды построили».

Российские пропагандисты даже не брезгуют откровенными фальсификациями. В частности, в ноябре 2014-го телеканал ТВЦ со смехохуличками сообщил, что украинские историки открыли поразительный факт: Черное море – объект искусственного происхождения, который выкопали древние украинцы. Авторы фейка ссылались на книгу некоего Эдмунда Квасива «История укров от колыбели до наших дней» (Киев, «Просвита», 2006 г.).

Цитаты из этой книги до сих пор активно разгоняются в рунете: «Черное море появилось искусственно благодаря таланту и труду древних укров. В незапамятные времена, когда наши соотечественники возвращались домой из дальних странствий и рассказывали о больших пространствах воды в закордонных землях, было принято решение создать море и для себя. В результате героического труда не одного поколения наших предков и было вырыто огромное озеро. Еще одним доказательством является скопление сероводорода в нижних слоях это водоема, что объясняется интенсивным использованием его для стирки и помывки наших предков».

Вот только вышеупомянутая книга никогда в природе не существовала, а сама шутка впервые прозвучала в одной из юмористических передач «UA-Україна Афігенна», кажется, еще в далеком 2006-м. Подзабытый «прикол» оперативно вспомнили с началом российской агрессии против Украины, когда путинским пропагандистам срочно понадобилось слепить образ недоумковатых украинских фашистов. Ведь с «братским народом» воевать не комильфо, а вот с идиотами-фашистами – святое дело.

Историю с «копкой моря» в России на голубом глазу выдали за «высказывание известного ученого – члена Академии Наук» и заявили, что «в Украине этому учат детей». Начиная с апреля 2014-го фейк активно разгонялся на новостийных сайтах и в соцсетях, а апофеозом апофигея стал упомянутый выше сюжет на ТВЦ.

Хихикая над «древними украми», в России почему то упорно забывают, что и в самой РФ существует немало аналогичных «теорий», имеющих широчайшее распространение и поддержку. Достаточно загуглить слово «Аркаим», к примеру. Как и Каменная могила с трипольскими поселениями, это реальный археологический объект. И, как в случае с последними, вокруг него накручено множество фантастических теорий.

На «Славянском Информационном Портале», в статье «Аркаим. Древние арии», например, читаем: «…Белая раса, к которым они [строители Аркаима] принадлежали, пришла в Евразию с затонувшего материка Арктида в Северном Ледовитом океане… Согласно древним текстам, первоначально арии расселились на Волге, Урале и в Западной Сибири, а уже оттуда пришли на территорию Персии и Индии. Таким образом, наша территория была колыбелью двух мировых религий: зороастризма и индуизма, и Веды с Авестой были принесены в Индию и Иран отсюда… Аркаим имеет кольцевую структуру и четко сориентирован по звездам.

…Другим «живым воплощением» астрологических принципов в градостроении является… Москва. …Так что Москву можно назвать как преемницей Аркаима, так и всех древнеарийских родов…»

Заметим, что и «открытия» ранее упомянутого Юрия Шилова пользуются в России немалой популярностью. Причина в том, что шиловская «Аратта», согласно теории «оригинального академика», является еще и колыбелью трех братских народов. Да-да, – тех самых. Кроме того, по Шилову, прямым наследником Аратты является именно Россия – хранитель этнокультурных корней индоевропейских народов и всей земной цивилизации в целом.

Важный факт: сам Шилов упомянутый выше каменно-могильский «протошумерский архив» не расшифровывал. Это сделал российский специалист по шумеро-вавилонской письменности Анатолий Кифишин. Правда, все его коллеги к этому труду отнеслись более чем скептически. Их можно понять, ведь сам Кифишин признавал, что читал тексты, пользуясь скорее интуицией (то есть – от фонаря). Так что один из основных мифов об «украх» имеет российские корни.

В историческом мифотворчестве всех переплюнул председатель комиссии по истории культуры Древней Руси Совета по истории культуры при президиуме Российской академии наук, профессор Валерий Алексеевич Чудинов. На фоне его теорий все украинские укры с ориянами смотрятся так же бледно, как наш Херсонес рядом с афинским Акрополем.

Если отечественные апологеты древних укров оперируют преимущественно временами медно-каменного века (энеолита) и последующими за ним эпох, то для Чудинова это и не возраст даже. Он копает глубже.

Неверное, самое концентрированное собрание «открытий» уважаемого «запоребриковского» ученого собрано в публикации «Двести тысяч лет до нашей эры. Профессор Валерий Чудинов убежден: Вначале было слово. Русское слово». Заметим, – ЭТО вышло не в маргинальном полусамиздатовском листке, не в «урюпинской» районке, а в маститой «Российской газете» – официальном издании Правительства РФ.

Уже само заглавие шокирует. Современные люди появились в Африке примерно 160-200 тыс. лет назад, а за пределы Черного континента начали мигрировать всего 100 тыс. лет назад. Тем не менее господин Чудинов безапелляционно утверждает, что уже 200 000 лет назад первые на планете люди говорили исключительно по-русски: «…Существование русского языка (его можно называть как угодно: древнейший русский, палеорусский, общеславянский, индоевропейский) в самые древние времена – конкретно: не менее двухсот тысяч лет назад».

Но и это не самое забавное. Оказывается, этот вывод господин профессор сделал на основании письменных источников, которым более 200 тыс. лет. Это не фантазии автора – так написано в официальном издании Правительства РФ: «Замечу, что все надписи были написаны на русском языке, но не вполне современном: названия многих животных, орудий труда, бытовых предметов, географических районов, написание указательных местоимений, глагольных форм было иным.

Однако, несмотря на эти небольшие отличия, любой текст (а они обычно очень короткие, всего несколько слов) понимался без труда именно как русский. Так что я могу с полным основанием утверждать, что за много тысяч лет до Кирилла и Мефодия наши предки писали так, как мы пишем с вами».

На фоне таких заявлений все байки про укров с ориянами, над которыми так любят подтрунивать россияне, выглядят вершиной настоящей науки.

Официальная историческая наука, заметим, относит зарождение письменности к эпохе бронзы. Чудинову же удалось стопроцентно доказать, что письменность существовала всегда, причем она почти не отличалась от современной русской. Как и язык: «Приведу примеры, – вещает господин профессор, – слово «крокодил» во всех языках выглядит примерно одинаковым и считается заимствованным из греческого, тогда как русское слово «коркодил», бытовавшее до XIX в., полагается его искажением.

Но в палеолите существовало слово «дил» со значением «конь», стало быть, «коркодил» – это «корковый конь», где «корка» означает чешую. Иными словами, русское слово – изначально, поскольку имеет точный смысл своих составных частей, тогда как греческое – искаженное русское слово…»

Согласно Чудинову русские вообще были самым первым народом человечества: «Естественно, что до неолита никаких других этносов не было. Но после неолитической революции начался процесс этногенеза, поскольку теперь, после невиданного расцвета производительных сил …начался процесс хозяйственной специализации, выделения этносов из некогда однородной русской культуры и развития диалектов, завершившийся образованием новых языков и новых этносов.»

И далее: «И от Яровой [исконной] Руси отпал сначала (в неолите) регион из нынешней Греции и Югославии (Живина Русь), затем (в эпоху бронзы) север Африки (Египет, населенный коптами, то есть «закопченными», загорелыми людьми). Потом отпала Аравия (Ярова или Арова Русь, или в «акающем» произношении Арава)».

Если в начале своей научной деятельности на ниве прочтения древнерусских надписей Валерий Чудинов ограничивался черточками, царапинами и бликами на древних артефактах, то вскоре он увеличил масштабы. Следующим этапом стало прочтение геоглифов – грандиозных посланий, оставленных сверхцивилизацией древних русских на поверхности нашей планеты (они читались только при аэро– и космической съемке).

Но и это было не все! Неутомимый русский профессор в своем познании мира пошел еще дальше: вскоре Чудинов обнаружил и тут же прочитал еще и селеноглифы, надписи на Луне-Селене.

А что вы думали? За много тысячелетий до того, как по ночному светилу прогулялся Нил Армстронг, там успели побывать прото-русские и хорошенько наследить. Подробнее об исследовании русских надписей на Луне можно прочесть на официальном сайте ученого. Мы же ограничимся иллюстративным материалом и короткой цитатой: «…надписи на Луне существуют.

И они не только выполнены на русском языке, но и содержат столь приятное русскому глазу слово Русь. …Приходится признать, что и русский язык, и название Русь имеют космическое значение и распространены, по крайней мере, в пределах солнечной системы» (выделения В.Чудинова).

Далее взгляд Чудинов пал на Красную планету. Да, там тоже! Но ладно Марс – с ним всё ясно. Есть вещи и позабористей.

Второго марта 2004-го Европейским космическим агентством в сотрудничестве с NASA к комете 67P/Чурюмова-Герасименко была запущена станция «Розетта». 12 ноября 2014 г. произошла первая в мире мягкая посадка спускаемого аппарата на поверхность кометы. В ходе этой космической миссии появилось множество фотографий, и они, естественно, тут же были исследованы Чудиновым на предмет наличия «кометоглифов».

Здесь только цитировать, ибо передать своими словами это невозможно: «Моё чтение надписей. Сначала я хотел бы не согласиться с тем, что форма ядра кометы сравнивалась с игрушечной резиновой уточкой. На мой взгляд, каждая из двух составных частей напоминает фигуру животного, являвшегося зооморфной ипостасью лика того или иного русского божества.

Так, слева мы видим стилизованную скульптуру тигра, зооморфную ипостась Мары, что вполне закономерно, ибо Мара – не только богиня болезней и смерти, того света и перемены состояния, но еще и богиня космоса. Справа – фигура льва, зооморфную ипостась бога Яра. Чаще всего Мара и Яр объединяются в единый комплекс, что и показано метафорически в виде соединения двух животных.

Далее, всматриваясь в изображение, я обнаруживаю на нём большое (более десятка) количество русских слов. Иначе говоря, наши предки постарались оставить на этой комете довольно большое число следов пребывания».

Нашел русский ученый и надписи на Солнце). Их он обозвал, естественно, «гелиоглифами».

Как считает Чудинов: «Начиная с 2010 года я периодически публикую гелиоглифы, то есть изображения и надписи на Солнце, полагая, что его поверхность является неким экраном, который ретранслирует сигналы от иного источника (например, из центра нашей Галактики)».

Получается, что с ядра нашей галактики некие могущественные силы ведут для землян трансляцию на русском языке прямо на Солнце. Здесь все древние укры, орияне, и прочие араттийцы во главе с Буддой-украинцем жалобно повизгивают от зависти. Им, жалким хуторянам, до таких космических вершин ой, как далеко!

Обратим внимание еще на один очень важный аспект. Если в Украине, да и упомянутой выше Финляндии (и не только там) фантазии псевдоученых на тему былого величия – банальная фрустрация представителей нации, которая долго и в силу ряда причин не могла самореализоваться, то в России это исключительно заявка на мировое господство, или как минимум на территории соседей.

Что же касается русского троллинга «украми», то, исходя из всего вышесказанного, в голову приходит только известный анекдот про Вовочку, который долго подсматривал в щелочку за родителями в спальне, после чего вынес грустный вердикт: «И это те самые люди, которые запрещают мне ковыряться пальцем в носу!»

Дмитро Полюхович, «Деловая Столица»