Уже камни с неба? Крымчане жалуются, что их изгоняют с полуострова

Ожидавшие «русского мира» и возвращения в «родную гавань», столкнувшись со всей «могуществом» России начинают понимать, что уже никому не нужны. Об этом их предупреждали…
Задача умных людей предупреждать тупых о последствиях их необдуманных поступков, – пишет на своей странице в Facebook Сергей Запорожский.
Задача неимоверно сложная, т.к. тупость и мыслительный процесс практически не сочетаются.
Но наша совесть чиста. Мы тупых предупреждали…
Задача умных людей предупреждать тупых о последствиях их необдуманных поступков. Задача неимоверно сложная, т.к. тупость и мыслительный процесс практически не сочетаются. Но наша совесть чиста. Мы тупых предупреждали…
Опубліковано Сергеєм Запорожским Неділя, 23 грудня 2018 р.
В приведенном сюжете, снятом в Севастополе, жители жалуются, что к ним относятся, как людям «второго сорта». Им в открытую говорят, что «всех кто жил в Крыму» до оккупации полуострова Россией – «надо гнать поганой метлой».
Сергей Запорожский, Facebook