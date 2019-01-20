Уже камни с неба? Крымчане жалуются, что их изгоняют с полуострова

Ожидавшие «русского мира» и возвращения в «родную гавань», столкнувшись со всей «могуществом» России начинают понимать, что уже никому не нужны. Об этом их предупреждали…

Задача умных людей предупреждать тупых о последствиях их необдуманных поступков, – пишет на своей странице в Facebook Сергей Запорожский.

Задача неимоверно сложная, т.к. тупость и мыслительный процесс практически не сочетаются.

Но наша совесть чиста. Мы тупых предупреждали…

Задача умных людей предупреждать тупых о последствиях их необдуманных поступков. Задача неимоверно сложная, т.к. тупость и мыслительный процесс практически не сочетаются. Но наша совесть чиста. Мы тупых предупреждали… Опубліковано Сергеєм Запорожским Неділя, 23 грудня 2018 р.

В приведенном сюжете, снятом в Севастополе, жители жалуются, что к ним относятся, как людям «второго сорта». Им в открытую говорят, что «всех кто жил в Крыму» до оккупации полуострова Россией – «надо гнать поганой метлой».

Сергей Запорожский, Facebook