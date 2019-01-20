«Пила» для ЛГБТ-сообщества России. О чем молчат правозащитники и западные политики?

В связи с претензиями, которые предъявляют украинскому сайту «Миротворец», возникает ряд вопросов по отсутствию аналогичных претензий к некоторым, весьма «специфическим» российским ресурсам.

В контексте заявлений Хейко Мааса, а также в продолжение неугасающего баттхерта Маши Захаровой и прочих (в том числе украинских) спикеров, которые считают сайт «Миротворец» – «бедой современности», хотелось бы познакомить вас с одним любопытным сайтом, пишет на своей странице в Facebook заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

Вот он – «Пила».

Сайт позиционирует себя как онлайн-площадку «Ассоциации Гейхантеров России и СНГ», входящий в, так называемый, «Союз Гомофобов России, Стран СНГ, Сирии и Ирана»

Имеются некоторые данные, которые указывают на близость подобных ресурсов к спецслужбам и силовым органам Чечни.

Только в начале этого года на сайте появилось несколько объявлений следующего характера (Архивное сохранение сообщения, Зеркало):

«Мы уже работаем и приглашаем на охоту на геев в 12 регионах России: это Ставропольский край, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Самарская область, Свердловская область, республика Башкортостан, республика Татарстан, республика Удмуртия, Челябинская область, Пермский край, Саратовская и Оренбургская область. Если вы спортивны, владеете бойцовской техникой, сильны духом, агрессивны к ЛГБТ, умеете быстро мыслить и принимать решения и готовы за солидные вознаграждения выполнять наши гомофобные задания (выявлять ЛГБТ персоналий, выполнять насильственные действия против них, избивать представителей ЛГБТ, исполнять акты ЛГБТ– киднепинга (доставку парней до Чечни), участвовать в подставах, устраивать потасовки в гей-клубах, срывать акции ЛГБТ и т.д.). Можно практически все, кроме убийств. За это мы вас солидно наградим до 300000 рублей, а так же обеспечим максимальную юридическую защиту для вас.»

Предположительно, сайт появился одновременно с популяризацией флешмоба «Гомофобная игра «ПИЛА», сутью которого было насилие над представителями ЛГБТ сообщества.

Об этом еще в мае 2018 года писала журналистка «Idel.Реалии» (филиал «Radio Free Europe/Radio Liberty») Регина Хисамова:

«Руководитель башкирского отделения «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Кристина Абрамичева узнала о «гомофобной игре» больше месяца назад. Активисты Альянса стали присылать в чат афиши. На них персонаж из фильма «Пила» на желтом фоне, а справа от него надпись: «Чечня. Comeback. Теперь и в Уфе (в сноске – свыше 50 лучших гомофобов из Чеченской республики в гостях в башкирской столице)». Сначала активисты подумали, что за этим, кроме угроз, ничего не стоит, но ждать пришлось недолго – первые сообщения о нападениях стали поступать уже через пару дней», – написала Хисамова.

«В Уфе кто-то отслеживает геев: знакомится с ними в соцсетях или на специальных досках знакомств на сайтах, списывается, а потом жестоко избивает. Геи в Башкортостане, как и в принципе и по всей стране, знакомятся в онлайне – на сайтах Bluesystem, «Гей Уфа» и в закрытых группах во «ВКонтакте», – добавил она.

«Не так давно там стали появляться объявления по поводу «Пилы». Кто-то, считая, что агрессивно настроенный человек в онлайне может быть той самой «Пилой», скидывает ссылки на аккаунты, кто-то просит «Пилу» «наказать виртов, платников и вичовок», – отмечает журналистка.

«Выходить на контакт с общественниками или ЛГБТ-организациями пострадавшие от действия так называемой «Пилы» или других агрессивных гомофобов не спешат. В первую очередь в силу того, что главный страх геев в регионах – это оказаться раскрытым. Тогда они могут лишиться работы и семьи», – подчеркивает Хисамова.

Итого, у меня ряд вопросов:

Действительно ли господин Маас жаждет сотрудничать с режимом, который потворствует распространению в стране таких «ценностей»?

Почему Маша Захарова не возмущается по поводу существования этого сайта? (Кстати, хостится он тоже в США, так что почему бы ей не обратиться к американским властям, чтобы его удалить?)

В контексте заявлений Хейко Мааса, а также в продолжение неугасающего баттхерта Маши Захаровой и прочих (в том числе… Опубліковано Дмитром Золотухіним Неділя, 20 січня 2019 р.

Почему отечественные медиа «левой направленности», которые получают масштабные гранты от западных доноров, не пишут об очевидных угрозах правам человека, понимая, что подобная деятельность в России чревата проблемами?

Дмитрий Золотухин, Facebook