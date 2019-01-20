ФСБ задержала в Крыму «украинца без документов»

В ФСБ заявляют, что в 2018 году в Крыму задержаны около 10 нарушителей «госграницы России», выявлены более 800 граждан, нарушивших «пограничный режим».

Российское Погрануправление ФСБ России в Крыму заявило о задержании гражданина Украины, который якобы находился около админграницы полуострова без специальных разрешительных документов. По сообщению «ТАСС», задержание состоялось в начале января, но известно об этом стало только сейчас.

По заявлению ФСБ, инцидент произошел в стороне от автомобильного пункта пропуска «Джанкой», в нескольких сотнях метров от линии админграницы.

«В первые праздничные дни января текущего года сотрудники Погрануправления ФСБ России в Крыму выявили гражданина Украины 1992 года рождения, который находился в непосредственной близости от «госграницы России» без соответствующих документов. Молодой человек был задержан пограничниками в темное время суток», – заявили в ФСБ.

«Мужчина привлечен к ответственности за нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания и передвижения в ней по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ», – отмечается в сообщении.

Также в ФСБ заявили, что в 2018 году сотрудниками погрануправления в Крыму задержаны около 10 нарушителей «госграницы России», выявлены более 800 граждан, нарушивших пограничный режим.

«Все они привлечены к административной, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности. В пользу государства взыскано более 350 тыс. рублей штрафов», – заявили в ФСБ.

«ТАСС»