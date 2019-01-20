Российские военные заявили, что отслеживают перемещения эсминца США «Дональд Кук» в Черном море

К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый».

Российские военные отслеживают пребывание в Черном море эсминца США «Дональд Кук», вошедшего в его акваторию вчера в 19:50, передает «Интерфакс».

«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США «Дональд Кук» сразу после его вхождения в акваторию Черного моря», – говорится в сообщении Национального центра управления обороной Российской Федерации.

«К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый». Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца УРО «Дональд Кук» в зоне ответственности Черноморского флота, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота», – заявили российские военные.

Эскадренный миноносец «Дональд Кук» зашел в акваторию Черного моря в 19:50.

Эсминец «Дональд Кук» (DDG-75) оснащен 56 крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1600 км, а также системой противоракетной обороны «Иджис». Кроме того, на борту эсминца находится артиллерийское вооружение, в частности, 127-мм пушка «Марк 45».

«Дональд Кук», наряду с эсминцами ВМС США «Карни», «Росс» и «Портер» размещены на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО «Иджис» в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

«Интерфакс»