Муждабаев: Левацкий мир – прямой путь к войне

Приход Путина к власти в России и превращение последней в тоталитарный русский рейх – прямое следствие инфантильной политики европейских леваков.

Путин и его русский рейх стали возможными, на мой взгляд, потому, что политические элиты Запада, расслабившиеся после «победы» (как им казалось) в Холодной войне, наполнились леваками или т.н. левыми либералами, которых я настоящими либералами не считаю, – рассказывает журналист Айдер Муждабаев в своем ролике на YouTube-канале.

Наполнились людьми инфантильными, безответственными, самовлюбленными и оторванными от жизни. Людьми, которые до сих пор пытаются «услышать и понять» Путина. А довольный такими леваками фюрер ржет в голос и продолжает пожирать мир методами гибридной войны.

Айдер Муждабаев, YouTube