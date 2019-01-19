Депутаты Смоленщины и Чувашии просят прокуратуру списать газовые долги, как это сделали в Чечне

Депутаты этих двух российских регионов обратились в прокуратуру с просьбой рассмотреть возможность списания газовых долгов с населения этих регионов вслед за списанием долгов Чеченской республики.

Депутаты Смоленской областной Думы Андрей Шапошников, Александр Степченков и Валерий Кузнецов обратились в прокуратуру с просьбой рассмотреть возможность списания долгов за газ с жителей Смоленской области после списания аналогичной задолженности в Чечне, сообщает «Новая Газета».

«Мы, безусловно, понимаем, что в Российской Федерации не действует прецедентное право. Но при этом в основе правовой системы лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов федерации между собой», – говорится в заявлении депутатов.

На своей странице в Facebook Шапошников заявил, что ничего не имеет против принятого в Чечне решения о списании долгов за газ, однако отметил, что социальное недовольство присутствует и в других регионах России.

Хоть убейте, не могу понять, как это так замечательно получается? Суд списал жителям Чечни 9 млрд. долгов за газ. По… Опубліковано Andrey Shaposhnikov Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

В качестве примера он привел пенсионерку, живущую на пенсию в размере 10 тысяч рублей, которая недавно пришла к нему на прием: «Основные статьи расходов – газ, свет и лекарства. В какой-то момент жизнь поставила перед женщиной жестокий выбор – платить за все эти три вещи и при этом не умереть от голода она не могла. Решила отказаться от платежек за газ, накопила долг, и в результате газ ей отключили».

Депутат Государственного совета Чувашской республики Константин Степанов, так же вслед за своими смоленскими коллегами, попросил прокуратуру списать задолженность населения региона за газ после того, как долг за эту коммунальную услугу был списан с жителей Чечни.

«А мы чем хуже? Ничем, поэтому написал обращение прокурору Чувашской республики В. Пословскому и попросил провести аналогичную прокурорскую проверку деятельности филиала «Газпром» в Чувашии», – написал он в Facebook.

В документе, направленном в прокуратуру, говорится, что в республике задолженность за газ в третьем квартале 2018 года составила около трех миллиардов рублей, что «также негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе и не раз освещалось в СМИ».

ЧР — ЧР: Чеченская Республика и Чувашская Республика. Так похожи. И в обеих есть миллиардные #долги за #ГАЗ. Ну, в Чечне… Опубліковано Константином Степановим Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

18 января Заводской районный суд Грозного по просьбе прокуратуры обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долг за газ в размере 9 млрд рублей с жителей Чечни. В прокуратуре свое требование объяснили «социальной напряженностью», которая «могла повлечь протестные выступления населения». Саму задолженность в ведомстве назвали «безнадежной».

В «Газпром межрегионгазе» заявили о планах обжаловать решение грозненского суда. «Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых бы следовало, что данная задолженность безнадежная», – заявил представитель компании.

«Новая Газета»