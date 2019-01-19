В Украине предъявлено организаторам незаконной переправки иностранцев через госграницу с Россией

Преступное сообщество занимались незаконной переправкой иностранцев из России в страны ЕС через территорию Украины.

Трем лицам, организовавшим в 2018 году незаконную переправку граждан через госграницу Украины с территории России, сообщено о подозрении, сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры Украины.

«Объявлено о подозрении трем лицам в совершении преступлений в составе организованной группы, которые на протяжении 2018 года организовали незаконную переправку через госграницу Украины с территории РФ на территорию Украины граждан Сомали, Афганистана и Вьетнама, с целью их дальнейшей переправки в страны ЕС», – говорится в сообщении.

Незаконные действия подозреваемых были приостановлены сотрудниками правоохранительных органов. Члены организованной группы находятся под стражей.

Подозреваемым грозит лишение свободы от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

Генеральная прокуратура Украины