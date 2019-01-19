В Крыму оккупанты лечили крымскотатарского активиста Бекирова противопоказанными ему лекарственными препаратами

Бекирову кололи в больнице инсулин, но этот препарат противопоказан ему в связи с наличием у него сердечных заболеваний.

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого в оккупанты обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов, дают препараты, которые ему противопоказаны, сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на дочь активиста Элеонору Бекирову.

По ее словам, в больнице, куда отправили Бекирова из СИЗО, ему сделали укол инсулина, который ему противопоказан.

«Весь первый день своего пребывания в Семашко (больница им.Семашко в Симферополе – ред.) он провел в коридоре. На следующий день его перевели в отделение эндокринологии. Чтобы сбить сахар, ему укололи инсулин, хотя за 18 лет его болезни ему ни разу не кололи инсулин. Ему сделали укол, хотя инсулин ему противопоказан, потому что он будет влиять на сердечные заболевания – кроме диабета и ампутированной ноги у него еще четыре шунта в сердце», – сообщила дочь задержанного активиста.

По ее словам, за время пребывания Бекирова в СИЗО у него появилась еще одна рана на ноге.

«Также на ранах появился гной, все это может привести к заражению крови», – добавила она.

Бекирова отметила, что Эдем провел в больнице три дня.

«Они вкололи ему инсулин, сахар упал и врач сказал, что он больше не нуждается в медицинской помощи. Сейчас он находится в спецблоке СИЗО», – сообщила дочь Бекирова.

Также Бекирова сообщила, что СИЗО Симферополя «невозможно принимать лекарства, которые были назначены врачами украинского Института сердца».

«У него не одно заболевание, а несколько и все тяжелые, каждая болезнь может привести к летальному исходу», – добавила Бекирова, отметив, что в СИЗО он отказался принимать инсулин.

Ранее стало известно, что Бекирова перевели из больницы обратно в следственный изолятор, несмотря на необходимость медицинского уход.

Крымская правозащитная группа